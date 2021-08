Tennis

US Open 2021: Jan-Lennard Struff gibt sich vor Flushing Meadows zuversichtlich - "möchte richtig Gas geben"

Im Interview mit Eurosport blickt der Warsteiner Jan-Lennard Struff optimistisch auf die bevorstehenden US Open in New York. Struff glaubt an seine Form, hätte sich aber bessere Ergebnisse bei den letzten Turnieren vor Flushing Meadows gewünscht. Zudem hofft er auf etwas niedrigere Temperaturen.

