Tennis

US Open - Kritik an unterschiedlichen Bällen für Männer und Frauen: Zverev und Rittner beziehen Stellung

Was hat es mit der Diskussion um die verschiedenen Bälle bei den US Open auf sich? Barbara RIttner und Mischa Zverev erklären die Situation. Sie zeigen Verständnis für die Damen um Iga Swiatek, die mit den gleichen Bällen wie die Männer bei den US Open spielen wollen und können nicht nachvollziehen, warum das nicht gemacht wird.

00:04:49, vor 30 Minuten