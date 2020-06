US-Superstar Serena Williams wird bei den diesjährigen US Open um ihren 24. Grand-Slam-Titel­ spielen. Um sich auf diese Mission bestmöglich vorzubereiten, scheut die 38-Jährige offenbar keine Kosten und Mühen. So hat sich die Tennis-Queen die gleiche Oberfläche in ihrem Haus installieren lassen, auf der auch die US Open ausgetragen werden. Das Turnier in den USA soll am 31. August starten.

Die 23-fache Grand-Slam-Siegerin hat ihre Teilnahme bei den US Open bereits bestätigt. "Ich kann es kaum erwarten, nach New York zurückzukehren und die US Open 2020 zu spielen", kommentierte der Tennis-Star in einem von der USTA geposteten Video.

Der diesjährige USA-Grand-Slam wird dabei zum ersten Mal seit 1978 auf einem neuen Bodenbelag über die Bühne gehen. "Laykold" löst "DecoTurf" ab, wie der US-amerikanische Tennisverband bekannt gab.

US Open, Männer Murray plant Start bei US Open und French Open VOR 20 STUNDEN

Serena Williams hat 24. Grand-Slam-Titel im Visier

Auf der gleichen Oberfläche wird laut US Open-Turnierdirektorin Stacey Allaster fortan auch die jüngere der beiden Williams-Schwestern trainieren. Die Tennis-Funktionärin bestätigte, dass der gleiche Belag auch zu Serenas Haus geliefert wurde: "Sie hat einen neuen Tennisplatz in ihrem Hinterhof".

Williams hat das Grand-Slam-Turnier bereits sechs Mal gewonnen. In den beiden vergangenen Jahren stand sie jeweils im Endspiel. Das Turnier soll trotz der Coronavirus-Pandemie vom 31. August bis zum 13. September in New York stattfinden.

QUIZ: Kennst Du alle Mehrfach-Siegerinnen der French Open?

Das könnte Dich auch interessieren: "Katastrophales Bild": DTB-Vize ärgert sich über Djokovic

Play Icon WATCH Mouratoglou lobt Gauffs Rede gege Rassismus: "Ich bin so stolz auf sie" 00:23:08

US Open Serena Williams heiß auf US Open - doch es gibt einen Haken 15/06/2020 AM 13:13