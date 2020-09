Tennis

US Open - Boris Becker kommentiert sein Endspiel von 1989 gegen Ivan Lendl

Boris Becker und Matthias Stach blicken zurück auf das einzige US-Open-Finale in der Karriere Beckers: Das Endspiel im Jahr 1989 gegen Ivan Lendl. In 2020 versucht Alexander Zverev in die Fußstapfen der Tennislegende zu treten und sich den Titel im Finale gegen Dominic Thiem zu holen

