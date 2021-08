Tennis

US Open 1995: Steffi Graf stoppt Traum-Comeback von Monica Seles im Finale von New York

Ein emotionales Finale der US Open 1995: Steffi Graf muss die Inhaftierung ihres Vaters Peter wegen Steuerbetrugs verarbeiten. Monica Seles ist eben erst auf die Tour zurückgekehrt, nachdem sie im April 1993 in Hamburg von einem irren Graf-Fan niedergestochen wurde. In New York spielt sich Seles sensationell bis ins Finale - in dem sich Graf dann aber knapp mit 7:6 (8:6), 0:6, 6:3 durchsetzt.

00:29:16, 22/08/2019 Am 08:12