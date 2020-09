Der letzte Deutscher, der in einem Grand-Slam-Finale stand, war übrigens Rainer Schüttler. Der Korbacher unterlag am 13. Januar 2003 im Finale der Australian Open ebenfalls Andre Agassi. Agassi ließ Schüttler damals in Melbourne beim 6:2, 6:2, 6:1 nicht den Hauch einer Chance.

Alexander Zverev ist der erste deutsche Tennisspieler im Endspiel der US Open seit 1994. Damals war es Michael Stich, der das Finale in Flushing Meadows erreichen konnte. Stich verlor die Begegnung gegen den US-Amerikaner Andre Agassi relativ eindeutig 1:6, 6:7 (5:7), 5:7.

