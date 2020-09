Dass weder Novak Djokovic (Serbien/Disqualifikation im Achtelfinale) noch Rafael Nadal (Spanien/Verzicht) oder Roger Federer (Schweiz/Knie-OP) in der entscheidenden Turnierphase in New York dabei sind, findet Schüttler nicht relevant. Er bewerte "diese US Open wie jedes andere Grand-Slam-Turnier auch, zumal in drei Wochen keiner mehr danach fragen wird, wie das Teilnehmerfeld war".