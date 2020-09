Alexander Zverev steht erstmals in seiner Karriere im Halbfinale der US Open in New York. Am Freitag, 11. September um 22:00 Uhr deutscher Zeit trifft er in Flushing Meadows auf den Spanier Pablo Carreño Busta. Dann kämpft der Hamburger um den Einzug in sein erstes Grand-Slam-Finale. Wir zeigen Dir, wo du das Halbfinale sehen kannst: