"Als Mensch liebt er es, in einer familiären Umgebung zu sein, er liebt es, mit den Hunden zu spielen, mit den Eltern auf der Couch zu liegen, das Gefühl zu haben, alle sind da", so Zverev.

Dabei galt das überraschende Aus von Stefanos Tsitsipas, der trotz einer 2:1-Satzführung und sechs Matchbällen noch gegen Borna Coric verlor , als warnendes Beispiel: "Tsitsipas hat gestern noch verloren und die vierte Runde ist auch gegen einen Spanier, der nicht so hochsteht in der Weltrangliste. Das muss er eigentlich gewinnen, aber es ist halt nicht so einfach."

Bei hundert Prozent sieht der 33-Jährige Alex Zverev noch nicht: "Vom Gefühl her würde ich sagen, der Knoten ist bei ihm noch nicht geplatzt. Da braucht er vielleicht noch eins, zwei Matches - hoffentlich bekommt er die bei den US Open noch."

Positiv war aus seiner Sicht die Umgangsweise mit schwierigen Ballwechseln: "Was ich extrem stark fand, und das habe ich ihm auch gesagt, dass er in schwierigen Situationen eine Lösung gefunden hat. Das ist sehr wichtig."

Ähnliche Lösungen braucht Zverev wahrscheinlich auch in seinem Achtelfinale gegen den Spanier Alejandro Davidovich Fokina am Sonntag. Die Partie ist als zweites Spiel im Louis Armstrong Stadium angesetzt und steigt voraussichtlich am frühen Sonntagabend deutscher Zeit. Direkt davor kämpft ab 17 Uhr Angelique Kerber gegen Jennifer Brady ebenfalls um den Einzug in die Runde der letzten Acht. Eurosport zeigt beide Spiele, sowie alle Partien der US Open, natürlich live bei Eurosport 1 und im Eurosport Player.