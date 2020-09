Zverev weiter: "Ich finde, dass die US Open hier einen überragenden Job machen, ein Event wie dieses in New York in diesen unglaublichen Stadien zu veranstalten. Klar, wir wohnen nicht im Four Seasons, aber man muss es aus einem anderen Blickwinkel sehen: Wir spielen. Und darüber sollten wir froh sein. Die, die sich jetzt beschweren, hätten auch die Möglichkeit gehabt, zuhause zu bleiben."

US Open Kerber geht erhobenen Hauptes: "Die Reise hat sich doch gelohnt" VOR 3 STUNDEN

In den vergangenen Tagen wurde die Kritik an den Veranstaltern und der Bubble, in der die Tennis-Profis in New York aufgrund der Corona-Pandemie residieren, immer größer. Am Samstag waren unter anderem Kristina Mladenovic und Timea Babos aus Ungarn von den Organisatoren aus dem Turnier genommen worden, weil die Französin Kontakt zu Benoit Paire hatte, der positiv auf das Coronavirus getestet worden war.

Branchenprimus und Topfavorit Novak Djokovic hatte sich aufgrund der chaotischen Ereignisse und Vorgehensweise des Staates New York und der US Open gar an Gouverneur Andrew Cuomo gewendet, drang allerdings nicht zum Politiker durch.

Fokina will Zverev beim Matchball reinlegen - doch der riecht den Braten

Zverev stellt sich gegen die Kritiker

Zuvor hatte sich Mladenovic bereits über das "abscheuliche" Leben in der Bubble beschwert. "Ich möchte meine Freiheit zurück", giftete die Weltranglisten-44. auf einer Pressekonferenz.

Zverev kann diese Kritik nicht verstehen: "Man muss den US Open Respekt zollen für das, was sie hier auf die Beine gestellt haben. Für uns Spieler ist das sicher anders", so der 23-Jährige, der sichtlich gut mit den Bedingungen klar kommt: "Aber meiner Meinung nach ist das so sogar besser, wir haben so viel Platz. Sie haben sogar eine Minigolfanlage für uns aufgebaut und anderes möglich gemacht. Sie haben echt einen tollen Job gemacht."

Auch sportlich könnte es für den Weltranglistensiebten derzeit nicht besser laufen. Im Achtelfinale fegte Zverev den Spanier Alejandro Davidovich Fokina mit 6:2, 6:2, 6:1 Sätzen in 1:34 Stunden vom Platz und steht damit zum ersten Mal in seiner Karriere im Viertelfinale von Flushing Meadows.

Das Gelbe vom Ball - der Tennis-Podcast von Eurosport:

Das könnte Dich auch interessieren: Kerber geht erhobenen Hauptes: "Die Reise hat sich doch gelohnt"

Highlights | Zverev lässt Davidovich Fokina keine Chance

US Open Brady zu stark: Kerber verpasst Viertelfinale VOR 5 STUNDEN