Auger-Aliassime feierte im ersten Duell mit dem Superstar gleich seinen ersten Sieg - und das war ein ganz besonderer. "Als ich elf Jahre alt war, kam ich zu den US Open. Meine Eltern kauften ein Ticket - und wir haben Murray gesehen. Jetzt hier gegen ihn zu spielen, war verrückt", so der Weltranglisten-21.

US Open

Für Murray waren diese US Open trotzdem ein Erfolg, denn die Karriere des 33-Jährigen war fast schon zu Ende. 2017 in Wimbledon begann die dunkle Zeit in der glanzvollen Laufbahn des zweifachen Olympiasiegers. Murray bekam massive Hüftprobleme. Sie begleiten ihn bis heute.