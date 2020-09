US Open Die US Open 2020 live im TV, im Livestream und Liveticker VOR 9 STUNDEN

00:20 Uhr - Auf Wiedersehen

Peer Kuni verabschiedet sich an dieser Stelle vom zweiten Tag der US Open in New York, bei dem aus deutscher Sicht Laura Siegemund nach ihrer Zwei-Satz-Niederlage gegen Yanina Wickmayer die Segel streichen musste. Im Eurosport Player und hier im Livescoring könnt Ihr alle Matches der New Yorker Night Session weiter mitverfolgen. Morgen sind wir hier ab 17:00 Uhr wieder mit dem Liveticker der Day Session für Euch am Start. Auf Wiedersehen!

00:18 Uhr - Ahn - Williams 5:7

Serena Williams schnappt sich den ersten Satz gegen Krisite Ahn mit 7:5. Das war hart erkämpft für die 23-malige Grand-Slam-Siegerin.

00:12 Uhr - Auger-Aliassime - Monteiro 6:3, 6:7 (7:9), 7:6 (8:6), 7:6 (8:6)

Fünf weitere Partien bei den Herren sind durch. Félix Auger-Aliassime hat sich gegen den Brasilianer Thiago Monteiro durchgesetzt. Der Kanadier gewann in vier Sätzen mit 6:3, 6:7 (7:9), 7:6 (8:6), 7:6 (8:6). Andrey Rublev besiegte Jérémy Chardy glatt in drei Sätzen. Am Ende hieß es 6:4, 6:4 und 6:3.

Marin Cilic, US-Open-Champions von 2014, hat einen 0:2-Satzrückstand gegen Denis Kudla aufgeholt. Der Kroate gewann am Ende 6:7 (3:7), 3:6, 7:5, 7:5 und 6:3. In zwei weiteren Partien schlug Norbert Gambos Radu Albot mit 6:4, 6:1 und 6:4. Grégoire Barrère siegte gegen Taro Daniel 6:3, 6:4, 3:6 und 6:1.

23:59 Uhr - Ahn - Williams 4:5

Serena Williams kommt besser ins Spiel rein, schafft das Re-Break. Doch auch Kristie Ahn zeigt sich hier gut aufgelegt und spielfreudig. Enge Kiste im ersten Satz.

23:50 Uhr - Pospisil - Kohlschreiber 7:6 (7:4), 7:5

Das sihet hier nicht gut aus für Kohlschreiber auf Court 14. Der Deutsche gibt bei 5:5 zum ersten Mal seinen Service ab. Pospisil nutzt seine Chance und stellt anschließend bei eigenem Service auf 2:0 in den Sätzen.

23:38 Uhr - Pospisil - Kohlschreiber 7:6 (7:4), 4:5

Kohlschreiber und Pospisil schenken sich weiter nichts. Auch Satz zwei steuert schnurstracks auf den Tiebreak zu. Kohlschreiber führt 5:4, aber alles noch in der Reihe.

23:33 Uhr - Ahn - Williams 2:1

Kristie Ahn startet hier frech auf Arthur Ashe in ihr Match gegen Serena Williams und nimmt der 23-maligen Grand-Slam-Siegerin früh den Aufschlag ab.

23:21 Uhr - Pospisil - Kohlschreiber 7:6 (7:4), 2:3

Kohlschreiber weiter stabil bei eigenem Service. Der Deutsche führt 3:2 im zweiten Satz.

23:11 Uhr - Cilic - Kudla 6:7 (3:7), 3:6, 7:5, 7:5

Marin Cilic hat einen 0:2-Satzrückstand gegen Denis Kudla ausgeglichen. Auf Court 7 steht es aktuell 6:7 (3:7), 3:6, 7:5, 7:5. Der fünfte Durchgang läuft.

23:08 Uhr - Pospisil - Kohlschreiber 7:6 (7:4)

Satz eins geht ohne Serviceverlust in den Tiebreak. Dort unterlaufen Kohlschreiber zu viele Fehler. Pospisil ballt die Faust, der Kanadier holt sich mit 7:4 den Tiebreak und damit den ersten Durchgang.

23:02 Uhr - Murray - Nishioka 4:6, 4:6, 7:6 (7:5), 7:6 (7:4), 6:4

Er hat es tatsächlich geschafft. Andy Murray dreht das Spiel und einen 0:2-Satzrückstand gegen Yoshihito Nishioka noch in einen Sieg. Der Brite, der im vierten Satz einen Matchball abwehrte, nutzte bei 5:4 im entscheidenden Durchgang seinen ersten Matchball und steht in Runde zwei. Matchdauer: 4:39 Stunden.

22:58 Uhr - Wickmayer - Kenin 2:6, 2:6

Das ging schnell. Sofia Kenin setzt sich souverän gegen Yanina Wickmayer durch und gab in der Partie nur vier Spiele ab. Ein starker Auftritt der US-Amerikanerin.

22:55 Uhr - Pospisil - Kohlschreiber 6:5

Kohlschreiber muss bei 4:5 einen Satzball abwehren, macht das mit einem tollen Winner. Anschließend holt er sich das Spiel. Weiter alles in der Reihe, weil auch der Kanadier danach sein Spiel durchbringt.

22:52 Uhr - Murray - Nishioka 4:6, 4:6, 7:6 (7:5), 7:6 (7:4), 5:4

Nun hat Murray die Chance auf den Matchgewinn. Der Brite bringt seinen Service beim Stand von 4:4 durch. Nishioka steht damit jetzt mächtig unter Druck.

22:44 Uhr - Murray - Nishioka 4:6, 4:6, 7:6 (7:5), 7:6 (7:4), 4:3

Unfassbar dieser Andy Murray. Der Brite nimmt Nishioka nach dem Break selbst den Aufschlag ab und geht anschließend wieder in Führung. Das Match ist nun bereits 4:25 Uhr alt. Und immer noch vollkommen offen.

22:40 Uhr - Pospisil - Kohlschreiber 5:4

Auf Court 14 ist weiterhin alles in der Reihe zwischen Pospisil und Kohlschreiber. Der Kanadier führt mit 5:4.

23:36 Uhr - Murray - Nishioka 4:6, 4:6, 7:6 (7:5), 7:6 (7:4), 2:3

Da ist es passiert. Yoshihito Nishioka nimmt Andy Murray im fünften Satz den Aufschlag ab und führt 3:2. Bringt der Japaner noch dreimal seinen Service durch, steht er in New York in der 2. Runde.

22:34 Uhr - Watson - Konta 6:7 (7:9), 1:6

In einem rein britischen Duell bei den Damen hat Johanna Konta die Oberhand behalten. Die an Nummer neun gesetzte Konta schlug ihre Landsfrau Heather Watson mit 7:6 (9:7) und 6:1. Sara Sorribes Tormo schlug währenddessen Claire Liu mit 6:2 und 6:4.

22:29 Uhr - Murray - Nishioka 4:6, 4:6, 7:6 (7:5), 7:6 (7:4), 2:1

Hochspannung im fünften Satz auf Arthur Ashe. Noch konnte hier keiner der beiden Spieler an einem Break schnuppern.

22:27 Uhr - Wickmayer - Kenin 2:6, 0:1

Australian-Open-Siegerin Sofia Kenin stürmt mit großen Schritten in Richtung 2. Runde. Kenin hat den ersten Satz gegen Yanina Wickmayer nach Belieben dominiert und führt auch bereits mit Break vor im zweiten Durchgang.

22:25 Uhr - Pospisil - Kohlschreiber 3:2

Kohlschreiber schnuppert im dritten Aufschlagspiel des Kanadiers am Break. Doch Pospisil hält dem Drcuk stand. Weiterhin alles in der Reihe in diesen Duell.

22:24 Uhr - Sinner - Khachanov 6:3, 7:6 (9:7), 2:6, 0:6, 6:7 (4:7)

Auch Khachanov hat einen 0:2-Satzrückstand wettgemacht. Der Russe hat den Tiebreak im fünften Satz für sich entschieden. Am Ende hieß es 6:3, 7:6 (9:7), 2:6, 0:6, 6:7 (4:7) für den an Nummer elf gesetzten Russen gegen den Italiener Jannik Sinner.

22:22 Uhr - Murray - Nishioka 4:6, 4:6, 7:6 (7:5), 7:6 (7:4), 1:0

Murray startet gut in den fünften Satz und liegt erstmals in diesem Match wieder vorne.

22:20 Uhr - McDonald - Ruud 6:4, 6:4, 4:6, 3:6, 2:6

Casper Ruud hat einen 0:2-Satzrückstand noch in einen Sieg gedreht. Am Ende hieß es 6:4, 6:4, 4:6, 3:6, 2:6 für den Norweger.

22:18 Uhr - Wickmayer - Kenin 2:5

Sofia Kenin hat derweil gut ins Match gegen Yanina Wickmayer hinein gefunden. Die Australian-Open-Siegerin führt mit Doppelbreak 5:2.

22:16 Uhr - Sinner - Khachanov 6:3, 7:6 (9:7), 2:6, 0:6, 6:5

Sinner und Khacharov geben sich weiter keine Blöße im fünften Satz. Es steht 6:5 für Sinner im entscheidenden Durchgang.

22:12 Uhr - Murray - Nishioka 4:6, 4:6, 7:6 (7:5), 7:6 (7:4)

Wahnsinn. Murray dominiert den Tiebreak und schnappt sich gleich vier Satzbälle. Die ersten beiden kann Nishioka noch abwehren, dann macht Murray den Sack zu. Es geht in den Fünften.

22:07 Uhr - Pospisil - Kohlschreiber 1:0

Philipp Kohlschreiber startet auf Court 14 in sein Duell mit Vasek Pospisil. Der Kanadier bringt sein Aufschlagspiel durch und liegt vorne.

21:57 Uhr - Sinner - Khachanov 6:3, 7:6 (9:7), 2:6, 0:6, 3:2

Sinner und Khachanov schenken sich weiter nichts. Der Italiener muss erstmals im fünften Satz etwas bei seinem Aufschlag zittern, doch er führt weiterhin.

21:54 Uhr - Murray - Nishioka 4:6, 4:6, 7:6 (7:5), 5:6

Murray bleibt nervenstark und hält sein Service, doch Nishioka hält anschließend selbst sein Service und zwar zu null. Murray steht erneut mächtig unter Druck.

21:46 Uhr - Murray - Nishioka 4:6, 4:6, 7:6 (7:5), 4:5

Zum ersten Mal seit langer Zeit zeigt Murray ein souveränes Aufschlagspiel. Der Brite holt sich das Spiel zu null. Doch Nishioka lässt zeigt weiterhin keine Schwächen, wenn er selbst serviert. Der Japaner stellt auf 5:4, somit serviert Murray jetzt gegen den Matchverlust.

21:44 Uhr - Sinner - Khachanov 6:3, 7:6 (9:7), 2:6, 0:6, 2:1

Sinner wirkt etwas angeschlagener als sein Gegner. Doch der junge Italiener legt erneut vor. Ein wahrer Tennis-Krimi steht bevor.

21:41 Uhr - Murray - Nishioka 4:6, 4:6, 7:6 (7:5), 3:4

Insgesamt hatte Murray in den bislang gespielten dreieinhalb Sätzen lediglich vier Breakchancen. Das zeigt auch weiterhin die Konstanz von Nishioka bei eigenem Service. Der Japaner hatte hingegen bereits 13 und ist auch weiterhin näher dran als Murray. Nishioka hatte bislang in jedem Aufschlagspiel des Briten in Durchgang vier eine Breakchance, doch noch ist alles in der Reihe.

21:37 Uhr - Sinner - Khachanov 6:3, 7:6 (9:7), 2:6, 0:6, 1:0

Sinner zeigt sich nach dem glatt verlorenen vierten Satz unbeeindruckt und legt im entscheidenden fünften Durchgang vor.

21:34 Uhr - Cilic - Kudla 6:7 (3:7), 3:6

Marin Cilic, US-Open-Sieger von 2014, steht bereits mit dem Rücken zur Wand. Der Kroate liegt gegen Denis Kudla mit 6:7 (3:7), 3:6 zurück. Mackenzie McDonald und Casper Ruud gehen beim Stand von 6:4, 6:4, 4:6 und 3:6 in den fünften Satz. Zwischen Félix Auger-Aliassime und Thiago Monteiro ist beim Stand von 6:3, 6:7 (7:9) ebenso noch alles offen.

21:30 - Murray - Nishioka 4:6, 4:6, 7:6 (7:5), 2:3

3:11 Stunden elf sind mittlerweile im Arthur Ashe Stadium absolviert. Noch immer ist alles offen in diesem vierten Satz und auch im Match.

21:26 Uhr - Sinner - Khachanov 6:3, 7:6 (9:7), 2:6, 0:6

Khachanov lässt nichts anbrennen, holt sich den vierten Satz zu null. Der fünfte Durchgang muss die Entscheidung bringen.

21:24 Uhr - Murray - Nishioka 4:6, 4:6, 7:6 (7:5), 1:2

Der Japaner bricht nach dem verlorenen dritten Satz nicht ein und hält weiter voll dagegen. Das wird noch viel, viel Arbeit für Murray werden, wenn er hier noch einmal komplett zurückkommen will.

21:21 Uhr - Sinner - Khachanov 6:3, 7:6 (9:7), 2:6, 0:5

Der 19-Jährige Jannik Sinner saus Italien spielt auf Court 8 gegen den Russen Karen Khachanov. Beim Stand von 6:3, 7:6 (9:7), 2:6 und 0:5 sieht alles nach einem fünften Satz aus.

21:14 Uhr - Murray - Nishioka 4:6, 4:6, 7:6 (7:5), 0:1

Nishioka zeigt sich unbeeindruckt vom Satzverlust und bringt sein Service zu Beginn vom vierten Durchgang sicher durch.

21:07 Uhr - Murray - Nishioka 4:6, 4:6, 7:6 (7:5)

Murray ist noch nicht geschlagen. Nishioka spielt sich in den Tiebreak. In diesem kann sich keiner der beiden Spieler entscheidend absetzen. Doch Murray behält in der Schlussphase die Nerven und holt sich mit 7:5 den Tiebreak und damit seinen ersten Satz.

21:01 Uhr - Munar - Thiem 6:7 (6:8), 3:6, Aufg. Munar

Das ist bitter. Jaume Munar hat ihr eine richtig gute Partie abgeliefert, doch der Spanier muss nach einer tollen Leistung nach dem zweiten Satz mit einer Verletzung aufgeben. Dominic Thiem steht somit in der 2. Runde.

20:51 Uhr - Munar - Thiem 6:7 (6:8), 3:4

Weiter alles offen hier im Louis Armstrong Stadium in Satz zwei. Thiem spielt heute nicht sein bestes Tennis, es ist ein mühsamer Start ins Turnier für den Österreicher. Doch noch führt Thiem.

20:49 Uhr - Murray - Nishioka 4:6, 4:6, 6:5

Murray kämpft und kämpft. Wieder muss der Brite einen Breakball Nishiokas abwehren, wieder macht er anschließend das Spiel. Murray hat zumindest den Tiebreak bereits sicher.

20:47 Uhr - Munar - Thiem 6:7 (6:8), 2:3

Munar liefert Thiem hier weiter richtig Paroli. Das ist bislang alles andere als eine leichte Aufgabe für die Nummer zwei der Setzliste.

20:38 Uhr - Murray - Nishioka 4:6, 4:6, 5:4

Riesenchance für Nishioka hier auf eine Vorentscheidung. Der Japaner holt sich bei 4:4 einen Breakball, setzt dann aber die Vorhand longline ins Aus. Murray zieht den Kopf noch einmal aus der Schlinge. Nishioka serviert jetzt bei 4:5 erstmals einen Satzverlust.

20:35 Uhr - Munar - Thiem 6:7 (6:8), 1:2

Kurz sah es nach einer Vorentscheidung in Satz zwei aus, doch Thiem findet hier immer noch nicht richtig zu seinem Spiel. Der Österreicher nimmt Munar zwar den Aufschlag ab, gibt allerdings im Anschluss sofort selbst sein Service her. Alles wieder offen im zweiten Durchgang.

20:27 Uhr - Murray - Nishioka 4:6, 4:6, 4:3

Startet Andy Murray nun doch das große Comeback? Der Brite nimmt seinem Gegner im dritten Satz den Service ab und bringt dann seinerseits seinen Aufschlag durch. Nun führt er erstmals im dritten Durchgang und zwar mit 4:3.

20:25 - Uhr - Tomova - Anisimova 5:7, 5:7

Ein Blick auch zu den Damen. Dort hat sich Amanda Anisimova das Ticket für die Runde 2 geholt. Die US-Amerikanerin schlug Viktoriya Tomova in zwei engen Sätzen mit 7:5 und 7:5. Sorana Cirstea setzte sich 7:5, 6:4 gegen Christina McHale durch, Tsvetana Pironkova hatte bei ihrem 6:2, 6:3 keine Probleme mit Liudmila Samsonova. Etwas überraschend hat Ysaline Bonaventure die Partie gegen die Chinesin Shuai Zhang gedreht und 4:6, 6:3 und 6:2 gewonnen.

20:20 Uhr - Kuznetsov - Querrey 6:4, 7:6 (8:6), 6:2

Der Russe Andrey Kuznetsov hat sich in drei Sätzen gegen den US-Amerikner Sam Querrey mit 6:4, 7:6 (8:6) und 6:2 durchgesetzt.

20:18 Uhr - Munar - Thiem 6:7 (6:8), 0:1

Thiem startet gut in den zweiten Satz und bringt sein Aufschlagspiel problemlos durch.

20:17 Uhr - Murray - Nishioka 4:6, 4:6, 2:3

Weiterhin eine beeindruckende Leistung von Nishioka, der hier auf einen glatten Drei-Satz-Sieg zusteuert.

20:13 Uhr - Munar - Thiem 6:7 (6:8)

Ein hartes Stück Arbeit für Dominic Thiem. Der Österreicher erzwingt zunächst mit einem glatten Spiel den Tiebreak. Dort führt er auch bereits komfortabel mit 5:1 und hat bei 6:4 zwei Satzbälle, vergibt aber beide. Mit einem Smash auf die Linie sowie im Anschluss einem starken Anschluss holt die Thiem dann aber den ersten Satz.

20:11 Uhr - Murray - Nishioka 4:6, 4:6, 1:2

Nishioka bestätigt das Break. Murray holt sich zwar im Anschluss sein erstes Spiel in Durchgang drei, doch es spricht hier viel für den Japaner.

20:06 Uhr - Murray - Nishioka 4:6, 4:6, 0:1

Die Chancen auf ein Comeback von Murray erleben in Durchgang drei einen großen Dämpfer. Niosioka nimmt dem Briten wie im zweiten Satz direkt den Aufschlag ab.

19:59 Uhr - Murray - Nishioka 4:6, 4:6

Andy Murray hat es nicht geschafft Nishioka den Aufschlag abzunehmen und liegt hier mit 0:2 Sätzen zurück. Schafft der dreimalige Grand-Slam-Champion noch die Wende? Er muss jetzt drei Sätze in Folge gewinnen.

19:56 Uhr - Munar - Thiem 6:5

Unfassbar. Thiem wackelt und muss über Einstand. Munar erspielt sich drei Breakbälle und nutzt tatsächlich den dritten mit einem Smash am Netz. Anschließend bringt der Spanier auch sein Service durch und führt auf einmal in diesem Satz.

19:53 Uhr - Murray - Nishioka 4:6, 4:5

Murray ist nun besser im Spiel drin, doch der Brite braucht noch ein zweites Break und zwar jetzt. Ansonsten läuft er hier einem 0:2-Satzrückstand hinterher.

19:45 Uhr - Murray - Nishioka 4:6, 3:4

Wenn er eins in seiner Karriere besonders gut konnte, dann war es zu fighten. Murray nimmt im Arthur Ashe Stadium Nishioka zum ersten Mal den Service ab, muss dann selbst über Einsatnd gehen, bleibt aber nervenstark. Nur noch 3:4 im zweiten Satz.

19:43 Uhr - Munar - Thiem 4:5

Dominic Thiem steuert auf den Gewinn von Satz eins zu. Der Österreicher serviert zum Satzgewinn.

19:41 Uhr - Murray - Nishioka 4:6, 1:4

Nishioka hat gegen Murray beim Stand von 4:0 erneut die Möglichkeit zum Break, vergibt aber. Murray hält sich im zweiten Satz.

19:38 Uhr - Mertens - Siegemund 6:2, 6:2

Das wars. Laura Siegemund hat noch einmal die Chance zurück ins Spiel zu kommen. Die Deutsche hat bei Aufschlag Mertens drei Breakbälle. Doch die Belgierin serviert plötzlich bärenstark, Siegemund flucht und haut anschließend noch eine Vorhand weit ins Aus. Mertens steht in Runde zwei.

19:36 Uhr - Munar - Thiem 3:4

Munar bleibt an Thiem weiter dran, kann dem Österreicher allerings weiterhin nicht gefährlich werden, wenn dieser serviert.

19:31 Uhr - Mertens - Siegemund 6:2, 5:2

Mertens steht hier kurz vor einem schnellen Sieg. Die Belgierin hat hier auf Court 5 weiter alles im Griff, spielt mit deutlich weniger Fehlern als ihre deutsche Kontrahentin und serviert jetzt bereits zum Matchgewinn nach 1:22 Stunden.

19:29 Uhr - Munar - Thiem 2:3

Dominic Thiem ist jetzt voll da. Der an Nummer zwei gesetzte Österreicher lässt bei eigenem Service weiter nichts zu und schnappt sich dann das erste Break. 3:2 für Thiem.

19:27 Uhr - Tomova - Anisimova 5:7

Bei den Frauen hat Youngster Amanda Anisimova den ersten Satz gegen Viktoriya Tomova mit 7:5 gewonnen. Shuai Zhang holte sich Satz eins gegen Ysaline Bonaventure mit 6:4 und Sorana Cirstea ebenfalls mit 6:4 gegen Christina McHale.

19:24 Uhr - McDonald - Ruud 6:1

Wir schauen mal auf die anderen Plätze: Mackenzie McDonald hat auf Court 4 den ersten Satz gegen Casper Ruud überraschend deutlich mit 6:1 für sich entschieden. Andrey Kuznetsov führt gegen Sam Querrey mit 6:4, Jannik Sinner mit 6:3 gegen Karen Khachanov.

19:22 Uhr - Murray - Nishioka 4:6, 0:3

Was ist hier nur mit Andy Murray los? Dem Briten gelingt im Arthur Ashe Stadium überhaupt nichts mehr. Nishioka ist erneut zur Stelle und nimmt Murray wieder den Aufschlag ab. Es riecht hier nach einer 2:0-Satzführung für den Außenseiter.

19:20 Uhr - Munar - Thiem 2:1

Munar präsentiert sich bei eigenem Service zu Beginn stabil und fordert Thiem einiges ab. Der Spanier legt weiter vor.

19:18 Uhr - Mertens - Siegemund 6:2, 4:1

Es sieht alles nach einem schnellen Ende für Siegemund auf Court 5 aus. Die Deutsche holt sich aber zumindest mal ihr erstes Spiel im zweiten Durchgang. Ansonsten hat Mertens aber alles im Griff.

19:15 Uhr - Murray - Nishioka 4:6, 0:1

Das sieht hier gar nicht gut aus für Andy Murray. Der Japaner ist der deutlich aktivere Spieler und macht zudem auch weniger Fehler. Nishioka nimmt seinem Kontrahenten zu Beginn von Durchgang zwei folgerichtig den Aufschlag sofort ab.

19:11 Uhr - Munar - Thiem 1:0

Im Louis Armstrong Stadium hat jetzt Dominic Thiem sein Spiel begonnen. Der Österreicher trifft zum Auftakt auf den Spanier Jaume Munar. Munar legt vor und bringt sein Service durch.

19:08 Uhr - Murray - Nishioka 4:6

Kleine Überraschung auf Arthur Ashe. Nishioka bleibt auch in seinem sechsten Aufschlagspiel nervenstark und bringt den ersten Durchgang nach Hause. Murray muss sich hier steigern.

19:06 Uhr - Mertens - Siegemund 6:2, 3:0

Bei Laura Siegemund geht aktuell nichts. Die Deutsche mit viel zu vielen leichten Fehlern, gibt erneut ihren Aufschlag ab. Wenn Siegemund jetzt nicht schnell zu ihrem Spiel findet, ist sie gleich bereits raus.

19:03 Uhr - Murray - Nishioka 4:5

Der Japaner bleibt weiter bei eigenem Aufschlag stark und serviert gleich zum Satzgewinn.

18:57 Uhr - Mertens - Siegemund 6:2, 1:0

Wieder verpatzt Siegemund den Start in den Satz. Die Deutsche gibt nach einem Doppelfehler erneut direkt ihren Service ab und ist jetzt gefordert, wenn sie weiter im Turnier bleiben will.

18:55 Uhr - Murray - Nishioka 3:4

Stark von Nishioka. Der Japaner nimmt hier tatsächlich Murray Mitte des ersten Satzes den Aufschlag ab und steuert in Durchgang eins auf eine kleine Überraschung zu.

18:52 Uhr - Mertens - Siegemund 6:2

Mertens lässt in Durchgang eins nichts mehr anbrennen. Die Belgierin macht bei eigenem Service den Deckel drauf auf den ersten Satz.

18:47 Uhr - Mertens - Siegemund 5:2

Ärgerlich für Siegemund, die beim Stand von 2:3 aus ihrer Sicht zwei Breakbälle hat. Doch Mertens bleibt cool, serviert stark und bringt doch noch ihr Aufschlagspiel durch. Anschließend nimmt sie Siegemund zum zweiten Mal den Aufschlag ab. 5:2.

18:45 Uhr - Hibino - Muguruza 4:6, 4:6

Muguruza steht in Runde zwei! Die Spanierin nutzt ihren zweiten Matchball, in dem sie ans Netz vorrückt und die Rallye konsequent mit einem Vorhand-Smash beendet.

18:42 Uhr - Murray - Nishioka 3:2

Murray hat im zweiten Aufschlagspiel von Nishioka die Chance aufs Break. Doch der Brite vergibt. Nishioka holt sich anschließend doch noch das Spiel. Murray antwortet mit einem glatten zu Null Aufschlagspiel.

18:40 Uhr - Hibino - Muguruza 4:6, 4:5

Muguruza hat im Louis Armstrong Stadium ihren ersten Matchball. Doch der Lob der Spanierin landet im Aus. Über Einstand verkürzt Hibino noch einmal. Doch Muguruza serviert gleich zum Match.

18:37 Uhr - Mertens - Siegemund 3:2

Auf Court fünf hat sich Siegemund mittlerweile gut ins Spiel gebissen, geht in den Grundlinienduellen auch immer häufiger als Siegerin hervor. Doch noch liegt die Deutsche mit Break zurück.

18:35 Uhr - Murray - Nishioka 2:1

Der Japaner zeigt hier in der Anfangsphase wenig Respekt vor dem dreimaligen Grand-Slam-Champion und hält gut mit.

18:30 - Hibino - Muguruza 4:6, 3:4

Muguruza bleibt bei eigenem Service bärenstark und steuert hier auf einen Zwei-Satz-Sieg zu. Weiter Break vor in Durchgang zwei für die Spanierin.

18:27 Uhr - Murray - Nishioka 1:0

Murray muss in seinem ersten Spiel kämpfen, doch der Brite behält die Nerven und bringt zum Auftakt sein Service durch.

18:24 Uhr - Mertens - Siegemund 2:1

Siegemund findet besser ins Spiel, hält gut dagegen. Die Deutsche schnappt sich ihr erstes Spiel und verkürzt.

18:20 Uhr - Murray - Nishioka 0:0

Im Arthur Ashe Stadium haben jetzt auch Andy Murray und Yoshihito Nishioka begonnen. Murray serviert.

18:14 - Mertens - Siegemund 1:0

Siegemund findet nicht gut rein ins Spiel. Mertens ist sofort da und erkämpft sich den Breakball. Und dann serviert Siegemund einen Doppelfehler. 0:1.

18:10 Uhr - Mertens - Siegemund 0:0

Auch auf Court 5 wird jetzt gespielt. Elise Mertens und Laura Siegemund stehen bereit. Die Deutsche schlägt auf.

18:05 Uhr - Hibino - Muguruza 4:6, 1:2

Riesenerleichterung bei Hibino. Nach sieben verlorenen Spielen holt sich die Japanerin mal wieder ein Spiel und verkürzt in Durchgang zwei auf 1:2. Kann Hibino die Wende schaffen?

17:58 Uhr - Hibino - Muguruza 4:6, 0:1

Was für ein Turnaround von Muguruza. Die Spanierin macht nun fast gar keine Fehler mehr, spielt die Bälle mit Leichtigkeit an die Linien. Wieder direkt zwei Breakbälle für die Spanierin, die dann eine Rückhand perfekt auf die Linie setzt. Keine Chance für Hibino, die jetzt oftmals zu kurz wird. Break für Muguruza.

17:54 Uhr - Hibino - Muguruza 4:6

Souverän serviert Muguruza und bringt somit das Spiel und damit den Satz nach Hause. Eine deutliche Leistungssteigerung der 26-Jährige zur Mitte des ersten Satzes. Damit macht Muguruza aus einem 1:4 ein 6:4 und braucht jetzt nur noch einen Satz für den Einzug in die 2. Runde.

17:48 Uhr - Hibino - Muguruza 4:5

Muguruza holt sich souverän das 4:4. Bei der Japanerin ist der Faden nun komplett gerissen, auch bei eigenem Service. Erst schlägt die 25-Jährige eine Rückhand meterweit ins Aus, dann folgt ein leichter Vorhandfehler. Muguruza wirkt jetzt sehr selbstbewusst, holt sich mit einer tollen Rückhand longline den nächsten Breakball und schnappt sich ihr viertes Spiel in Folge mit einem Vorhand-Cross-Winner. Muguruza ist jetzt voll da.

17:42 Uhr - Hibino - Muguruza 4:3

Trotz bereits vier Doppelfehlern findet die Spanierin jetzt immer besser ins Spiel und macht vor allem von der Grundlinie weniger Fehler. Hibino hingegen scheint jetzt erstmals etwas unkonzentiert. Promt gibt die Japanerin zum ersten Mal in diesem Duell ihren Aufschlag ab. Muguruza ist zurück in diesem Satz.

17:34 Uhr - Hibino - Muguruza 4:1

Wir schauen solange weiter ins Louis Armstrong Stadium, wo Muguruza sich ihr erstes Spiel schnappen konnte. Doch Hibino bleibt weiter extrem fokussiert und aggressiv, macht wenig Fehler und stellt auf 4:1. Das riecht hier nach einer ersten kleineren Überraschung. Gerade einmal 20 Minuten sind gespielt.

17:32 Uhr - Mertens - Siegemund 0:0

Aktuell wird der Court Nummer 5, auf dem Mertens und Siegemund eigentlich bereits spielen sollten, gleich mit drei Maschinen bearbeitet und versucht trocken zu bekommen. Die Wettervorhersage in New York sagt allerdings voraus, dass es noch eine Zeit lang weiter regnen soll.

17:28 Uhr - Mertens - Siegemund 0:0

Es hat mittlerweile zu regnen begonnen in New York. Daher verschiebt sich der Start aller Matches auf unbestimmte Zeit. Aktuell läuft weiterhin nur das Duell zwischen Hibino und Muguruza im Louis Armstrong Stadium. Klar, das Dach ist hier schließlich auch zu.

17:23 Uhr - Hibino - Muguruza 3:0

Während sich Laura Siegemund und Elise Mertens noch warmspielen, drückt Hibino im Louis Armstrong Stadium auf die Tube. Die Japanerin nimmt Muguruza über Einstand direkt den Aufschlag ab und bringt anschließend auch ihr zweites Aufschlagspiel durch. Muguruza findet hier noch überhaupt nicht ins Match.

17:13 Uhr - Hibino - Muguruza 1:0

Das erste Spiel des Tages, das losgeht, ist die Partie von Australian-Open-Finalistin Garbiñe Muguruza gegen Nao Hibino. Die Japanerin mit drei ganz schnellen Punkten, holt sich im Anschluss zu 15 auch das erste Spiel.

INFO - Die US Open im Eurosport Player

An dieser Stelle verweise ich Euch sehr gerne auch wieder auf den Eurosport Player. Hier sind wir auf Bonuskanälen auf mehreren Plätzen mit von der Partie. Alle, die kein Eurosport 2 empfangen können, können hier auch das Match von Kerber in voller Länge sehen, während bei Eurosport 1 noch die Tour de France läuft.

INFO - Williams, Murray und Thiem im Einsatz

In der Afternoon Session stehen einige Hochkaräter auf dem Programm. Unter anderem spielt bei den Männern der dreimalige Grand-Slam-Champion Andy Murray gegen den Japaner Yoshihito Nishioka. Der an Nummer zwei gesetzte Dominic Thiem bekommt es mit Jaume Munar aus Spanien zu tun.

Bei den Frauen trifft die 23-malige Grand-Slam-Siegerin Serena Williams auf ihre Landsfrau Kristie Ahn. Die Australian-Open-Siegerin Sofia Kenin trifft auf Yanina Wickmayer aus Belgien. Aus deutscher Sicht liegt das Augenmerk natürlich auf Laura Siegemund, die es mit Elise Mertens zu tun bekommt.

INFO - Hohe Hürde für Siegemund

Laura Siegemund braucht heute eine sehr gute Leistung, wenn sie im Turnier bleiben will. Es geht gegen die an Position 16 gesetzte Belgierin Elise Mertens. Den bis dato einzigen Vergleich 2018 in Rabat verlor die Deutsche, die damals allerdings im dritten Satz beim Stand von 1:3 verletzungsbedingt aufgeben musste.

INFO - Herzlich willkommen im Liveticker

Eurosport.de berichtet an allen 14 Turniertagen ausführlich hier im Liveticker von den US Open in New York. Darüber hinaus überträgt Eurosport das Grand-Slam-Event von Fluhsing Meadows live im TV und im Eurosport Player - viel Spaß dabei. Hier im Ticker bleibt Ihr auf dem Laufenden. Peer Kuni führt Euch heute durch den Abend, viel Spaß!

