Angelique Kerber (Kiel/Nr. 17) warf sich mit finsterem Blick ihre Schlägertasche über die Schulter und stapfte dann bitterenttäuscht aus dem Louis-Armstrong-Stadion.

US Open Brady zu stark: Kerber verpasst Viertelfinale

Der Traum vom Überraschungscoup bei den US Open ist vorbei, im Achtelfinale war für die dreimalige Majorsiegerin Endstation. Kerber unterlag der furios auftrumpfenden US-Amerikanerin Jennifer Brady (USA/Nr. 28) in 1:28 Stunden mit 1:6, 4:6.

Erst chancenlos, dann ohne Glück: Kerber verliert gegen Brady

Angelique Kerber hat Probleme mit dem Aufschlag

Knackpunkt der Partie: Satz eins, in dem Kerber kein Bein auf den Boden bekam, und der schnell 1:6 verloren war.

"Brady hatte von Anfang an viele freie Punkte, gerade mit ihrem starken ersten Aufschlag. Angie konnte nicht dagegenhalten, weil sie selbst eine schlechte Quote mit ihrem ersten Aufschlag hatte und mit ihrem zweiten kaum gepunktet hat", sagte Barbara Rittner, Head of Women's Tennis im Deutschen Tennis Bund (DTB), bei Eurosport.

Die Deutsche brachte nur 57 Prozent ihrer ersten Aufschläge ins Feld. "Das ist für eine Angie Kerber zu wenig, weil sie dann beim zweiten Aufschlag Stress hat und kurz wird", analysierte Rittner im Eurosport-Studio. So punktete Kerber nach ihrem zweiten Aufschlag nur in acht von 23 Fällen.

Ein weiterer Faktor: Kerber nutzte nur eine von sechs Breakchancen (Brady: 4/10), kam so auch im zweiten Satz nicht so recht ran. "Es hätte sich drehen können, aber Angie konnte ihre Chancen nicht nutzen - auch, weil die Amerikanerin immer entschlossen war, auf dem Gas geblieben ist und das Spiel eigentlich bis zum Ende kontrolliert hat", sagte Rittner.

"Besser geht's nicht!" Brady düpiert Kerber mit Traum-Stopp

Kerber kämpft sich zurück ins Match

Die Deutsche hatte vor allem Probleme mit dem "heavy spin" (Rittner) der von ihrem deutschen Trainer Michael Geserer top eingestellten Brady, die kurz vor den US Open mit dem Sieg bei den Top Seed Open in Lexington ihren ersten WTA-Titel geholt hatte.

Dennoch fightete sich Kerber im zweiten Durchgang zurück ins Match, gab sich nie geschlagen. "Sie ist immer ruhig geblieben, hat nie resigniert oder abgewunken. Sie war immer fokussiert und hat auch bei wichtigen Bällen die Faust gemacht, hat rüber geguckt und signalisiert: Ich bin noch da. Sie hätte es auch noch drehen können, wenn sie ein Tick mehr Glück gehabt hätte", lobte Rittner.

Über eine Stunde zog sich der zweite Durchgang, in dem die Deutsche immer ein wenig hinterherlief, die Partie aber offener gestalten konnte. "Sie hat versucht, das Heft in die Hand zu nehmen, aber dann geht natürlich auch die Fehlerquote hoch", so Rittner. Am Ende standen bei Kerber 21 unforced errors, bei Brady nur 14. Die Amerikanerin hatte auch in Sachen Winner (25:16) die Nase vorne. Auch in Sachen Punkte bei eigenem Aufschlag und bei den erfolgreichen Netzangriffen lag die Amerikanerin vorne.

Jennifer Brady immer Herrin der Lage

Mit fortlaufender Spieldauer bot die am Oberschenkel angeschlagene Brady Kerber zwar immer wieder etwas an, blieb über 1:0, 3:1, 4:2 und 5:3 aber immer in Front. Nach 88 Punkten verwandelte die Amerikanerin bei eigenem Aufschlag ihren zweiten Matchball zum verdienten 6:1, 6:4.

Kritischer Ballwechsel: Hier vergibt Kerber die große Comeback-Chance

"Ich hätte mir den zweiten Satz als ersten gewünscht, dann wäre es ein spannendes Match geworden", sagte Rittner, die aber auch Brady loben musste:

Hut ab. Sie hat sich in Sachen Fitness verbessert, ist dadurch mental ruhiger geworden. Sie hat am Ende ein bisschen gewackelt, aber insgesamt war das ein toller Auftritt von ihr. Und ihre Reise für sie bei diesen US Open muss weiß Gott noch nicht zu Ende sein.

Brady selbst war nach ihrem größten Karriereerfolg - noch nie zuvor war sie in einem Grand-Slam-Turnier im Viertelfinale gestanden - regelrecht sprachlos. "Das fühlt sich großartig an. Ich bin so glücklich", sagte die 25-Jährige: "Im ersten Satz habe ich spektakulär gespielt, fast keine Fehler gemacht. Im zweiten Satz war ich ein bisschen frustriert, habe Schmerzen im Bein gespürt." Kerber habe zudem um jeden Ball gekämpft. Brady zog dennoch durch und lobte, Kerber sei "eine tolle Spielerin", gegen die "man so sehr kämpfen" müsse.

Positives Fazit für Kerber

Kerber, die als letzte Deutsche im Dameneinzel von New York ausschied, hatte sich mit ihren vorangegangenen drei Matches in Flushing Meadows durchaus in den Kreis der Mitfavoritinnen gespielt.

Die deutsche Nummer eins, Turniersiegerin von 2016, hatte nacheinander Alja Tomljanovic (Australien), Anna-Lena Friedsam (Neuwied) und Ann Li (USA) überzeugend und ohne Satzverlust ausgeschaltet.

Geht es nach Rittner, kann Kerber jedoch auch nach der Niederlage gegen Brady erhobenen Hauptes aus New York abreisen. Seit den Australian Open im Januar hatte die 32-Jährige kein Turnier gespielt, erst kurz vor den US Open traf sie die Entscheidung, überhaupt anzutreten. In New York hatte Kerber zudem mit Ausnahme ihres Sieges 2016 seit 2013 sonst nie das Achtelfinale erreicht. Seit ihrem Wimbledon-Triumph 2018 stand Kerber zwar nicht mehr in einem Grand-Slam-Viertelfinale, wird aber dennoch ein positives Fazit ziehen.

Konzentration auf French Open

"Sie werden sagen: Die Reise hat sich doch gelohnt", sagte die Head of Women's Tennis Rittner.

Nun gelte es für Kerber und ihren neuen alten Coach Torben Beltz, darauf aufzubauen.

"Das Ziel wird sein, wieder ganz vorne mitzuspielen. Sie hat vier wertvolle Matches gehabt. Jetzt werden sie hoffentlich gesund nach Hause kommen und sich auf die French Open vorbereiten", sagte Rittner, die sich schon auf weitere tolle Kerber-Matches freute: "Es macht einfach Spaß, dass sie wieder dabei ist. Sie hat sich toll verkauft insgesamt."

1:6 nach 22 Minuten: Kerber kriegt richtige Rutsche in Satz eins

