"Matches sind natürlich schon eine ganz andere Sache als Training", sagte Kerber, die 2016 in Flushing Meadows den Titel gewonnen hatte, sie fühle sich aber gut vorbereitet. "Ich habe die letzten Wochen viel trainiert und hart gearbeitet. Ich freue mich jetzt, dass ich wieder Matches spielen kann", sagte die Kielerin: "Die Vorfreude überwiegt, egal, wie es hier ausgeht." Im Vorjahr war Kerber in New York bereits in der ersten Runde gescheitert.