Tennis

Angelique Kerber vor US-Open-Start: Das ist mein Ziel in New York

Angelique Kerber erklärt im Gespräch mit Tennis-Legende Boris Becker und Eurosport-Moderator Matthias Stach, weshalb sie bei den US Open in New York aufschlägt. Darüber hinaus verrät die ehemalige Nummer eins der Welt, mit welchen Erwartungen sie in den Wettbewerb geht.

00:05:24, 120 angesehen, vor einer Stunde