Seit 2017 wartet Serena Williams auf ihren 24. Grand-Slam-Titel. Bei den diesjährigen US Open stehen die Chancen der 38-Jährigen so gut wie lange nicht. Auch wenn Williams in zwei von vier bisherigen Partien in diesem Turnier über drei Sätze gehen musste, steigerte sich die US-Amerikanerin von Spiel zu Spiel und schlug zuletzt eine starke Maria Sakkari. Ihre Gegnerin Tsvetana Pironkova spielt nach einer zweijährigen Babypause ihr erstes Turnier überhaupt und überzeugt dabei auf ganzer Linie.

Im rein russischen Duell im Viertelfinale wird das dritte Halbfinalticket vergeben. Medvedev hofft nach dem verloren Finale gegen Rafael Nadal auf seine zweite große Chance bei den US Open. Sein Gegner Rublev stand 2017 schon einmal in einem US-Open-Viertelfinale. Das Halbfinale eines Grand Slams hat er aber noch nie erreicht.

Ähnlich wie die beiden Damen in der vorigen Halbfinalbegegnung hat auch Azarenka schon eine Babypause eingelegt. Im Anschluss daran schaffte es die 31-Jährige bis zu diesen US Open bei einem Grand Slam im Einzel nie wieder weiter als in die vierte Runde (Wimbledon 2017). Im Doppel schaffte sie es im vergangenen Jahr immerhin ins Finale der US Open. Bis zum Finale sind es noch zwei Siege, der erste soll gegen Mertens gelingen. Die Belgierin ist bisher ohne Satzverlust durch das Turnier marschiert, nicht einmal einen Tiebreak ließ die 24-Jährige zu und geht damit leicht favorisiert in dieses Match.