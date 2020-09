Es war der große Auftritt des Benjamin Becker. In der dritten Runde der US Open 2006 schlug der deutsche Nobody den großen Andre Agassi 5:7, 7:6, 4:6 und 5:7 und beendete damit die Profi-Laufbahn des US-Amerikaners.

"Ich habe mir das Match zum allerersten Mal vor ein paar Monaten von Anfang bis Ende angeschaut. Vorher habe ich das noch nie gemacht", verrät Becker 14 Jahre später im Interview mit Eurosport.

"Normalerweise kann ich viele Punkte nochmal Revue passieren lassen, egal wie lange es her ist. Aber von diesem Match hatte ich nicht mehr so große Erinnerungen. Daran merkt man, wie schwer es mental für mich war, mich wirklich nur auf das Match zu konzentrieren."

Becker: "Hatte im zweiten Satz schon Krämpfe in den Armen"

Bereits im Juni des Jahres hatte Agassi öffentlich bekannt gegeben, nach den US Open zurücktreten zu wollen. Nach zwei Siegen zum Auftakt in New York bekam es der damals 36-Jährige in der dritten Runde mit dem Qualifikanten Becker zu tun.

"Ich war super nervös und hatte im zweiten Satz schon Krämpfe in den Armen, weil ich das Gefühl hatte, dass ich in dem Stadion überhaupt nicht atmen konnte", so der damals 25-Jährige.

Doch obwohl 20.000 Zuschauer den Lokal-Helden und achtmaligen Grand-Slam-Champion Agassi im Arthur Ashe Stadion anfeuerten, gelang Becker der Coup.

Heute vor 14 Jahren: Ein deutscher Nobody beendet Agassis Karriere

"Das war natürlich ein super Erlebnis. Es war ein Traum von mir, gegen ihn spielen zu dürfen", erklärt Becker, der den Moment jedoch nicht uneingeschränkt genießen konnte.

"Ich hatte Probleme, mich damit abzufinden, dass ich derjenige war, der ihn damals in die Rente geschickt hat. Ich fand einfach, dass er etwas Besseres verdient hat, weil ich neu war."

McEnroe gibt Becker einen Rat

Auch nach dem Match gebührte die große Bühne Agassi, der im Anschluss an das Match in Tränen ausbrach und frenetisch gefeiert wurde.

"Als Agassi in die Umkleide kam, gab es Standing Ovations von den Spielern", so Becker: "Und als ich dann 10 Minuten später in die Umkleide kam, war es mucksmäuschenstill."

Dass Becker an diesem 3. September etwas ganz Besonderes gelungen war, wurde ihm auch einen Tag nach seiner Niederlage im darauffolgenden Achtelfinale gegen Andy Roddick von einer Legende des Sports noch einmal vor Augen geführt.

"John McEnroe kam auf mich zu", so Becker: "Der Star, den ich vorher nie getroffen hatte. Er hat mir gratuliert und dann aber direkt in einem sehr ernsten Ton gesagt: 'Benjamin, als ich bei den US Open, von denen ich dachte, es waren meine letzten, gegen einen Typ verloren habe namens Paul Haarhuis, war ich sehr niedergeschlagen. Aber Haarhuis wurde ein sehr guter Spieler und danach konnte ich mich einigermaßen damit abfinden.' Er hat mir also ein bisschen Druck gemacht, dass aus mir was wird, damit ich es dem Agassi etwas leichter mache."

Haarhuis holte im Doppel von 1994-2002 insgesamt acht Grand-Slam-Titel. Für Becker sollte das Match gegen Agassi das wohl bedeutendste Match seiner Karriere bleiben. Im Jahr 2014 schaffte es der Saarländer aber immerhin auf Platz 35 der Weltrangliste.

