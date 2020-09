Als Beispiel für die Wichtigkeit einer klaren Positionierung der Topspielerinnen führt Becker das Preisgeld an, das bei Herren und Damen gleich hoch ist. "Das ist entstanden, weil Serena Williams vor zehn Jahren dafür gekämpft hat", lobt der sechsfache Grand-Slam-Turniersieger die 38-Jährige.

Barty und Halep seien zwar sportlich über jeden Zweifel erhaben, er sehe "diese zwei aber ich nicht als Meinungsmacherinnen", so Becker. "Der Zug bleibt nicht stehen, du musst für deine Rechte kämpfen, du musst sie öffentlich machen. Das könnten die Damen - nur sie halten sich gerade zurück." Ein Fehler, wie der Eurosport-Experte unterstreicht.

US Open

Barbara Rittner, die ebenfalls als TV-Expertin bei Eurosport arbeitet und im Deutschen Tennis Bund (DTB) als "Head of Women's Tennis" eine Schlüsselrolle innehat, mahnt derweil zur Geduld. "Ich sehe nicht, dass jemand in die Fußstapfen einer Serena Williams über Jahre hinweg tritt, auch nicht Osaka."

