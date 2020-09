Zverev schlug den Spanier Alejandro Davidovich Fokina mit 6:2, 6:2, 6:1 in nur 1:34 Stunden und steht erstmals bei den US Open in der Runde der letzte Acht. "Ich habe in den ersten beiden Sätzen eine ganz gute Qualität gezeigt. Es scheint zu laufen bei mir, ich meine, ich bin im Viertelfinale", sagte Zverev happy. In der Runde der besten Acht wartet nun ein Duell mit Borna Coric (Kroatien/Nr. 27), der Jordan Thompson (Australien) 7:5, 6:1, 6:3 bezwang.