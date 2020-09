"Es war ein gutes Spiel, das erste dieses Jahr im Arthur Ashe Stadium", sagte Thiem. "Die Bedingungen sind super gut, es ist nicht so schnell wie auf den Außencourts. Wir hatten schöne Vorhandduelle. Ich bin zufrieden mit mir. Es geht in die richtige Richtung."

US Open

Beim ebenfalls in New York ausgetragenen Cincinnati-Masters hatte Thiem in der vergangenen Woche sein Auftaktmatch noch 2:6, 1:6 gegen Filip Krajinovic (Serbien) verloren.