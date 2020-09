"In der Form von Satz zwei und Satz drei, ja - zusammen mit Zverev und Medvedev", so der Weltranglisten-Dritte . "Gute Antwort, gefällt mir. Nicht verstecken", zeigte sich Becker begeistert von Thiems Selbstbewusstsein. Die breite Brust kommt nicht von ungefähr.

Im Viertelfinale gegen Alex De Minaur ist Thiem der haushohe Favorit - danach dürfte es zum Kracher gegen Vorjahresfinalist Medvedev kommen. Der 24-Jährige spielt erneut überragende US Open und kam ohne Satzverlust in der Runde der letzten Acht an. Dort kommt es zum Kräftemessen mit Landsmann Andrey Rublev, den er in den bisherigen beiden Duellen geschlagen hat - alles andere als ein Medvedev-Erfolg wäre eine Riesenüberraschung.