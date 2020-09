Am Sonntag, 13. September, steigt um 22:00 Uhr MESZ das Finale der US Open in New York.

Alexander Zverev und Dominic Thiem stehen sich im Endspiel von Flushing Meadows gegenüber.

Für beide wäre es der erste Titel bei einem Grand Slam Turnier. Thiem hat zum vierten Mal das Endspiel bei einem der vier Major erreicht. Für Zverev ist es eine Premiere.

US Open: Zverev - Thiem live im TV

Bei Eurosport 1 könnt ihr am Sonntag ab 21:45 Uhr das Endspiel in Flushing Meadows in voller Länge live im TV sehen.

Harter Fight ins Finale: Die besten Schläge von Zverev

US Open Finale: Zverev - Thiem im Livestream

Eurosport zeigt das US-Open-Finale zwischen Alexander Zverev und Dominic Thiem auch im Livestream im Eurosport Player.

Zverev - Thiem bei den US Open im Liveticker

Bei Eurosport.de gibt es alle Informationen zum Finale der US Open in New York. Hier bieten wir auch Liveticker zum Match zwischen Alexander Zverev und Dominic Thiem an.

US Open - Finale: Wilander sieht Zverev chancenlos

Der siebenmalige Grand-Slam-Champion und heutige Eurosport-Experte Mats Wilander sieht Dominic Thiem im Finale der US Open gegen Alexander Zverev klar im Vorteil. "Ich kann mir nicht vorstellen, dass Thiem nicht gewinnt", so der 56-Jährige, der allerdings anfügte, Zverev auch in den vorherigen Runden schon abgeschrieben zu haben. Nun im Finale könne der Deutsche ohne Druck antreten. | Zum kompletten Bericht

Thiem gegen Zverev im Vorteil? Das sagen die Finalisten

US Open - Finale: Thiem trotz leichter Verletzung bereit

Dominic Thiem spielt am Sonntag im US-Open-Finale gegen Alexander Zverev um seinen ersten Grand-Slam-Titel. Eine Fußverletzung, die er im Halbfinale gegen Daniil Medvedev erlitt, soll ihn aber nicht behindern. Das erklärte Alex Stober, der Physiotherapeut des 27-Jährigen, gegenüber österreichischen Medien. "Domi wird am Sonntag voll da und spielbereit sein", meinte Stober nach dem Finaleinzug. | Zum kompletten Bericht

Zverev vor Final-Duell mit Thiem: Freundschaft "spielt keine Rolle"

US Open - Finale: Zverev kann gegen Thiem frei aufspielen

Alexander Zverev geht bei den US Open als klarer Außenseiter ins Finale gegen Dominic Thiem (21:45 Uhr live bei Eurosport) - zu schwach ist seine Bilanz gegen Top-Ten-Spieler bei Grand-Slam-Turnieren, zu eindeutig die gegen seinen Kumpel aus Österreich. Während dieser jedoch bereits drei Finalniederlagen im Hinterkopf hat, kann Zverev frei aufspielen. Und sich einfach weiter weigern, zu verlieren. | Hier geht's zur kompletten Geschichte

"Traumfinale": Becker macht Lust auf Zverev gegen Thiem

Alexander Zverev - Dominic Thiem: Die bisherigen Matches

2020 | Australian Open: Alexander Zverev - Dominic Thiem 6:3, 4:6, 6:7 (3:7), 6:7 (4:7)

2019 | ATP Finals: Alexander Zverev - Dominic Thiem 5:7, 3:6

2018 | French Open: Alexander Zverev - Dominic Thiem 4:6, 2:6, 1:6

2018 | Masters in Madrid: Alexander Zverev - Dominic Thiem 6:4, 6:4

2017 | Rotterdam: Alexander Zverev - Dominic Thiem 6:3, 3:6, 4:6

2016 | Peking: Alexander Zverev - Dominic Thiem 4:6, 6:1, 6:3

2016 | French Open: Alexander Zverev - Dominic Thiem 7:6 (7:4), 3:6, 3:6, 3:6

2016 | Nizza: Alexander Zverev - Dominic Thiem 4:6, 6:3, 0:6

2016 | München: Alexander Zverev - Dominic Thiem 6:4, 2:6, 3:6

