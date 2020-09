Am Sonntag, 13. September, steigt um 22:00 Uhr MESZ das Finale der US Open in New York. Alexander Zverev und Dominic Thiem stehen sich im Endspiel von Flushing Meadows gegenüber. Für beide wäre es der erste Titel bei einem Grand Slam Turnier. Thiem hat zum vierten Mal das Endspiel bei einem der vier Major erreicht. Für Zverev ist es eine Premiere.

US Open: Zverev - Thiem live im TV

Bei Eurosport 1 könnt ihr am Sonntag ab 22:00 Uhr das Endspiel in Flushing Meadows in voller Länge live im TV sehen.

US Open Finale: Zverev - Thiem im Livestream

Eurosport zeigt das US-Open-Finale zwischen Alexander Zverev und Dominic Thiem auch im Livestream im Eurosport Player.

Zverev - Thiem bei den US Open im Liveticker

Bei Eurosport.de gibt es alle Informationen zum Finale der US Open in New York. Hier bieten wir auch Liveticker zum Match zwischen Alexander Zverev und Dominic Thiem an.

