Tennis

US Open 2. Runde | Andy Murray - Félix Auger-Aliassime Highlights

Andy Murray ist nach seinem furiosen Auftakterfolg bei den US Open in der 2. Runde am Kanadier Félix Auger-Aliassime gescheitert - die Highlights der Partie.

