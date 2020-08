Tennis

Jan-Lennard Struff spricht über Thiem, Djokovic und Corona

Jan-Lennard Struff äußert sich im Interview mit Matthias Stach und Boris Becker zur "Blase" in New York und seinen sportlichen Aussichten für die US Open in Flushing Meadows. Die Spielpraxis vor dem Masters könne ihm geholfen haben, mit dem Match gegen Novak Djokovic war der Deutsche allerdings nicht zufrieden.

00:18:35, 47 angesehen, vor einer Stunde