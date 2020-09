Laura Siegemund hatte schon am Dienstag an der Seite der Russin Vera Zvonareva als erste Deutsche seit Turniersiegerin Claudia Kohde-Kilsch 1985 das Endspiel von New York erreicht.

Die 32 Jahre alte Siegemund, die in Flushing Meadows das erste Turnier mit Swonarewa bestreitet, steht zum ersten Mal im Doppel-Endspiel bei einem Grand-Slam-Turnier. 2016 hatte die Schwäbin ebenfalls in New York an der Seite des Kroaten Mate Pavic schon den Titel im Mixed gewonnen.