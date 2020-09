Wera Swonarewa wich entsetzt zurück, als ihre Doppelpartnerin Laura Siegemund nach dem verwandelten Matchball auf sie zugestürmt kam. "Sie hatte Angst, dass ich ihr um den Hals falle und wir disqualifiziert werden, weil wir uns zu nahe kommen", sagte Siegemund und musste laut lachen: "Ich bin ja auch wirklich so eine emotionale Person und mache gerne Luftsprünge. Das fehlt mir hier irgendwie."

Sonst fehlt der 32-Jährigen aus Metzingen bei den US Open nicht viel zum Glück. Als erste Deutsche seit Turniersiegerin Claudia Kohde-Kilsch vor immerhin schon 35 Jahren steht Siegemund im Damendoppel-Finale von New York. Am Morgen nach dem Halbfinalsieg gegen die Russinnen Anna Blinkowa und Weronika Kudermetowa kamen auch schon die Glückwünsche aus dem fernen Saarbrücken.

US Open Nach Eklat um Djokovic: Müssen die Regeln jetzt geändert werden? VOR 6 STUNDEN

US-Open-Finalistin Siegemund: "Froh, dass mein Kopf noch dran ist"

"Das ist echt cool", sagte Claudia Kohde-Kilsch dem "SID": "Ich drücke Laura fest die Daumen, dass sie den Titel wieder nach Deutschland holen kann." Aber wie immer das Finale auch enden werde: "Sie kann megastolz sein, denn ein Grand-Slam-Finale ist ein Grand-Slam-Finale, egal ob Einzel oder Doppel. Das spielst du nicht jede Woche."

Kohde-Kilsch: "Wenn es passt, dann passt es"

Siegemunds Chancen für das Finale stuft "CKK" als gut ein: "Laura hat mit Wera Swonarewa eine starke und erfahrene Partnerin an ihrer Seite, und sie selbst spielt ja auch ein Riesenturnier." Bemerkenswerterweise das erste überhaupt mit Swonarewa. "Das ist egal", sagt Kohde-Kilsch: "Wenn es passt, dann passt es. Dann ist es quasi Liebe auf den ersten Blick."

Gerade für die "Liebenden" im Doppel ist es in Corona-Zeiten allerdings besonders schwer. "Wir sitzen auf der Bank und können uns eigentlich gar nicht über unsere Taktik unterhalten", sagte Siegemund: "Wir sind drei Meter auseinander, da können wir gleich zu den Gegnerinnen gehen und mit ihnen sprechen."

Vor dem Finale am Freitag gegen Asia Muhammad/Taylor Townsend (USA) oder die an Nummer drei gesetzten Nicole Melichar/Yifan Xu (USA/China) haben Siegemund und Swonarewa zwei Tage Pause, davon gönnt sich Siegemund einen Tag, "um mal abzuschalten". Erst am Donnerstag beginnt das spezifische Training mit Blick auf die Gegner, die ja auch erst dann feststehen.

Siegemund: "Dachte das könnte gut passen"

Gerne würde Siegemund mal "ins Grüne gehen, in die Natur, mal wirklich weg von der Anlage". Diesen Ausweg bietet die Bubble in New York nicht, aber "man hat sich mittlerweile damit arrangiert und seine ruhigen Plätze gefunden."

Highlights | Siegemund siegt mit Zvonareva im Doppel-Halbfinale

Wera Swonarewa muss also keine Sorge haben, dass ihr Laura Siegemund an den beiden spielfreien Tagen auf die Pelle rückt. Dass es dieses Doppel überhaupt gibt, schreibt Siegemund ihrem Instinkt zu. "Ich dachte, das könnte gut passen", erzählte sie: "Mein Instinkt hat sich schon oft als richtig erwiesen, und auch diesmal hat er ins Schwarze getroffen."

Dass sie seit 35 Jahren die erste Deutsche im Damendoppel-Finale der US Open ist, wusste Siegemund bis dato überhaupt nicht: "Aber davon allein kann man sich am Ende ja auch nichts kaufen." Während eines Turniers beschäftige sie sich so wenig wie möglich mit solchen Geschichten: "Aber trotzdem: Es ist nice to know."

(SID)

Das könnte Dich auch interessieren: Bewegende Video-Botschaft von Eltern der Opfer: Osaka überwältigt

Zverev feixt im Interview: "Irgendwie muss man ja durchkommen"

US Open "Dafür war ich sechs Monate im Gym!" Zverev trotz Fehlstart im Halbfinale VOR 6 STUNDEN