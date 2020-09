US Open Thiem vor Finale am Fuß verletzt: Das sagt sein Physiotherapeut VOR 5 STUNDEN

Der Countdown läuft. Die Spielerinnen betreten in diesem Augenblick den Platz. Es ist ein sehr offenes Finale ohne eine klare Favoritin. Beide haben im Turnierverlauf einen sehr starken Eindruck hinterlassen, und beide haben hochklassige Halbfinalmatches gegen Jennifer Brady beziehungsweise Serena Williams hinter sich.

Osaka ist mit ihrem Finaleinzug wieder zurück in den Top vier der Weltrangliste. Holt sie den Titel, zieht sie auch an Karolina Pliskova vorbei und ist ab Montag Dritte des Rankings. Azarenka wird sich in der neuen Rangliste mindestens auf Platz 14 wiederfinden, bei einem Sieg ist sie Elfte.

Die Japanerin und die Weißrussin stehen sich zum vierten Mal in ihrer Karriere auf dem Platz gegenüber. Die aktuelle Bilanz an absolvierten Matches ist 2:1 für Osaka. Allerdings hätte es an gleicher Stelle beim verlegten Turnier von Cincinnati vor zwei Wochen ein weiteres Duell geben sollen, das nicht zustande kam. Dort hieß das Endspiel ebenfalls Osaka gegen Azarenka, doch die Japanerin musste das Finale absagen.

Beide Finalistinnen haben bereits zwei Grand Slam Titel auf ihrem Konto. Azarenka konnte sich sowohl 2012 als auch 2013 bei den Australian Open in die Siegerliste eintragen. Osaka gewann 2018 in Flushing Meadows und 2019 in Melbourne. Azarenka stand in New York immerhin schon zweimal im Endspiel, musste sich aber Serena Williams geschlagen geben, die sie vor zwei Tagen im Halbfinale bezwang.

Eurosport.de berichtet an allen 14 Turniertagen ausführlich hier im Liveticker von den US Open in New York. Darüber hinaus überträgt Eurosport das Grand-Slam-Event von Flushing Meadows live im TV und im Eurosport Player. Am heutigen Samstag findet das Finale der Damen statt. Sebastian Würz ist für Euch am Ball.

