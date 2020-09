Für die deutschen Fans ist heute ein ganz besonderer Tag. Ab 18:00 Uhr kämpft Laura Siegemund an der Seite von Vera Zvonareva um die Grand-Slam-Krone im Doppel. Um 22:00 Uhr ist dann Alexander Zverev an der Reihe . Der 23-Jährige steht Pablo Carreño Busta gegenüber - der Sieger der Partie steht in seinem ersten Grand-Slam-Finale der Karriere.

Eurosport.de berichtet an allen 14 Turniertagen ausführlich hier im Liveticker von den US Open in New York. Darüber hinaus überträgt Eurosport das Grand-Slam-Event von Fluhsing Meadows live im TV und im . Am heutigen Freitag begleitet Sebastian Würz die Matches für Euch - viel Spaß dabei.