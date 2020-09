Eurosport.de berichtet an allen 14 Turniertagen ausführlich hier im Liveticker von den US Open in New York. Darüber hinaus überträgt Eurosport das Grand-Slam-Event von Flushing Meadows live im TV und im Eurosport Player. Heute steht das Finale der Herren zwischen Alexander Zverev und Dominic Thiem auf dem Programm.