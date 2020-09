Tennis

Matchball Dominic Thiem gegen Alexander Zverev in New York

Alexander Zverev hat in einem dramatischen Fünfsatzmatch das Finale der US Open gegen Dominic Thiem verloren. Hier gibt es die letzten Ballwechsel auf dem Arthur Ashe in Flushing Meadows im Video.

00:01:21, 121 angesehen, vor 27 Minuten