Petkovic erinnert an die Zeit um die Jahrtausendwende, als die Association of Tennis Professionals (ATP) der Männer sich mit der Tennisvereinigung der Frauen (WTA) zusammenschließen wollte.

"Um das Jahr 2000 herum war die wohl beste Ära bei den Frauen mit Clijsters, Henin, den beiden Williams-Schwestern oder Capriati. Da wollte die ATP mit der WTA zusammenkommen, was dann nicht funktioniert hat."

Die Darmstädterin plädiert dafür, dies schnellstmöglich nachzuholen. "Selbst wenn die ATP derzeit vielleicht die stärkere Organisation ist, wer weiß denn, was in zehn Jahren ist? Wenn Djokovic weg ist, wenn Nadal weg ist, wenn Federer weg ist. Was machen die dann?"