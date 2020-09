Naomi Osaka (Japan/Nr. 4) hatte 2018 die US Open im Finale gegen Serena Williams (USA) gewonnen. 2016 und 2017 war jeweils in der dritten Runde Schluss, 2019 scheiterte die damalige Weltranglistenerste an Eins gesetzt im Achtelfinale an Belinda Bencic (Schweiz).