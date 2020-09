Alle News und Videos zu den US Open gibt es HIER !

US Open

Als Hauptgrund erkannte der US-Amerikaner, der für das Fachmagazin "The Athletic" arbeitet, die Abwesenheit der beiden Superstars Roger Federer und Rafael Nadal. Kyrgios selbst verzichtete ebenso wie der Spanier wegen der Coronavirus-Pandemie auf das Grand-Slam-Turnier in New York. Der Schweizer fehlt nach einer Knieoperation.