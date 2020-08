Novak Djokovic wird bei den US Open 2020 aufschlagen. Das bestätigte der Weltranglistenerste am Donnerstagnachmittag in den sozialen Netzwerken. "Es war keine leichte Entscheidung mit all den Herausforderungen und Hindernissen aktuell, aber die Möglichkeit, wieder an einem Wettbewerb teilzunehmen, reizt mich sehr", schrieb der Serbe in einem Statement auf Instagram.

Auch bei den Cincinnati Masters, das vom 20. - 28. August im Vorfeld der US Open auch in New York stattfindet, wolle Djokovic aufschlagen.

Mit Rafael Nadal, Nick Kyrgios und der Weltranglistenersten bei den Damen, Ashleigh Barty, hatten bereits einige große Namen ihren Start beim Grand Slam in Flushing Meadows abgesagt. Grund dafür sind die weiterhin alarmierenden Corona-Zahlen in den USA, die mittlerweile über fünf Millionen COVID-19-Fälle zählen.

Djokovic selbst hatte sich Ende Juni bei der von ihm organisierten und viel kritisierten Adria Tour mit dem Virus infiziert. Er sei sich bewusst, dass die US Open in diesem Jahr aufgrund der Protokolle und Sicherheitsbestimmungen "anders werden", erklärte er: "Ich habe alle Checks gemacht, um sicherzustellen, dass ich wieder genesen bin und bin bereit wieder auf dem Platz anzutreten, um mein bestes Tennis zu zeigen."

Da auch Roger Federer verletzungsbedingt in New York fehlen wird, ist der Serbe der einzig verbliebene Teilnehmer der sogenannten "Big Three".

(mit SID)

