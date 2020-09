Interessant wird dabei auch sein, wie das Umfeld in Zukunft mit Djokovic umgeht. "Welche Reaktion wird er von den anderen Spielern bekommen, welche Reaktion von den Fans, wenn diese in die Stadien zurückkehren?", fragte McEnroe. "Das sind alles Fragen, zu denen man die Antworten noch nicht kennt."

Abschließend zeigte sich McEnroe vor allem verwundert darüber, dass Djokovic überhaupt so ein Aussetzer unterlaufen konnte: "Ich bin überrascht, dass er so etwas Starrköpfiges tun konnte in einer Situation, in der er der haushohe Favorit war." Zudem kritisierte McEnroe den Weltranglistenersten dafür, sich im Anschluss nicht der Presse gestellt zu haben: "Du musst deinen Mann stehen. Das war dumm. Es hat für mich keinen Sinn ergeben, da er in der Vergangenheit Verantwortung übernahm, wenn er etwas falsch gemacht hatte. Und in diesem Fall macht es das nur schlimmer, dass er nicht aufgetaucht ist."