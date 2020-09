Novak Djokovic (Serbien/Nr. 1) steht bei den US Open in der dritten Runde und ist damit 2020 weiter unbesiegt.

Der Weltranglistenerste und Top-Favorit auf den Titel in New York setzte sich nach 3:13 Stunden gegen Kyle Edmund (GBR), 44. der Weltrangliste, durch.

"Dritte Runde US Open und dann gegen Djokovic, das ist natürlich nicht das, was man sich wünscht", sagte Struff, der bei den Western and Southern Open an gleicher Stelle vor einigen Tagen glatt gegen den Weltranglistenersten verloren hatte: "Andererseits ist es auch wieder gut, gleich nochmal gegen ihn zu spielen."