Tennis

US Open: Serena Williams gelingt Final-Comeback gegen Victoria Azarenka 2012

2012 geht das Damen-Finale der US Open erstmals seit 17 Jahren wieder über drei Sätze. Und welch ein Drama: Serena Williams liegt gegen Victoria Azarenka im dritten Satz schon mit 3:5 zurück, dreht dann aber auf und gewinnt das Endspiel 6:2, 2:6, 7:5. Willams wird damit zur erst dritten Frau nach Steffi Graf und Schwester Venus, die in einem Jahr Wimbledon, Olympia-Gold und die US Open gewinnt.

