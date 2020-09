Tennis-Superstar Serena Williams hat bei den US Open die erste Hürde auf dem Weg zum ersehnten 24. Grand-Slam-Titel locker genommen. Die 38-jährige Amerikanerin bezwang in der ersten Runde ihre Landsfrau Kristie Ahn 7:5, 6:3.

US Open

"Ich wollte meinen Serena-Fokus zurückgewinnen, das war die Aufgabe heute", sagte die sechsmalige US-Open-Siegerin, die scherzte: "Ist schon Jahre her, dass ich ein Match glatt gewonnen habe - fühlt sich an, als wäre es das letzte Mal in den Neunzigern gewesen."