Spielstand: Naomi Osaka - Victoria Azarenka - 1:6, 6:3, 6:3

00:15 Uhr - Auf Wiedersehen!

Sebastian Würz verabschiedet sich damit vom Damenfinale in Flushing Meadows. Morgen suchen die Herren ihren Titelträger in New York. Dann sind wir ab 22:00 Uhr wieder hier im Liveticker vom Match zwischen Alexander Zverev und Dominic Thiem dabei. Und natürlich verpasst Ihr auch bei Eurosport 1 und im Eurosport Player nichts. Auf Wiedersehen!

00:12 Uhr - Naomi Osaka - Victoria Azarenka - 1:6, 6:3, 6:3

Für Osaka ist es der dritte Titel bei einem Grand-Slam-Turnier und der zweite in New York. Bei den vier Majors kann die Japanerin eine ganz besondere Bilanz aufweisen. Wann immer sie ins Viertelfinale kam, hat sie anschließend auch das Turnier gewonnen.

00:10 Uhr - Naomi Osaka - Victoria Azarenka - 1:6, 6:3, 6:3

Der Return Azarenkas segelt ins Aus. Zwei Matchbälle für Osaka. Beim ersten macht Azarenka Druck und wird mit dem erzwungenen Fehler ihrer Gegnerin belohnt. Aber beim zweiten landet der Crossball der Weißrussin im Netz. Naomi Osaka gewinnt die US Open 2020! Und das ist insgesamt verdient. Über die gesamte Matchdauer betrachtet war sie trotz des Fehlstarts die bessere Spielerin.

00:05 Uhr - Naomi Osaka - Victoria Azarenka - 1:6, 6:3, 5:3

Osaka ergreift die Initiative und macht am Netz den Punkt zum 30:30 bei Aufschlag Azarenka. Anschließend macht die Japanerin Druck von der Grundlinie und zwingt ihre Gegnerin zum Fehler. Wieder Breakball für Osaka. Und dann patzt Azarenka mit der Vorhand. 5:3 für Osaka, die jetzt zum Machtgewinn serviert.

00:00 Uhr - Naomi Osaka - Victoria Azarenka - 1:6, 6:3, 4:3

Azarenka zwingt Osaka noch einmal über Einstand, macht den Punkt zum 40:40 mit einem sehr schönen Crossball. Und dann fliegt der Angriffsball Osakas von der Netzkante ins Aus. Breakball Azarenka. Es folgt der nächste Fehler Osakas. Die Japanerin schreit entsetzt auf. Aber das ändert nichts. Alles wieder offen im dritten Satz.

23:55 Uhr - Naomi Osaka - Victoria Azarenka - 1:6, 6:3, 4:2

Auch Breakball Nummer vier in diesem Aufschlagspiel kann Osaka nicht nutzen. Mit einem tollen Konter nach glänzendem Return holt sich Azarenka den Spielball. Und den nutzt sie mit einem Ass mit dem zweiten Aufschlag. Azarenka hält sich im Match!

23:51 Uhr - Naomi Osaka - Victoria Azarenka - 1:6, 6:3, 4:1

Jetzt kann es unter Umständen sehr schnell gehen. Osaka diktiert die Ballwechsel und holt sich zwei Breakbälle zum 5:1. Aber die wehrt Azarenka ihrerseits sehr stark ab. Mit der Vorhand zwingt Osaka ihre Gegnerin zum Fehler und hat Breakchance Nummer drei. Auch den kann sie aber nicht verwandeln.

23:45 Uhr - Naomi Osaka - Victoria Azarenka - 1:6, 6:3, 4:1

Aber nun steht Osaka bei der Vorhand schlecht zum Ball und macht den Fehler zum 0:30. Kurz darauf muss die Japanerin nur am Netz verwandeln, schlägt den Longline aber weit ins Aus. Drei Chancen für Azarenka zum Rebreak. Doch die Weißrussin kann keine nutzen, macht bei der dritten den leichten Fehler beim Return. Osaka macht doch noch den Spielgewinn zum 4:1. Das ist sehr bitter aus Sicht Azarenkas.

23:41 Uhr - Naomi Osaka - Victoria Azarenka - 1:6, 6:3, 3:1

Jetzt wird es kritisch aus Sicht von Azarenka. Auf einen leichten Rückhandfehler der Weißrussin folgt ein Doppelfehler. Zwei Breakbälle für Osaka. Den ersten wehrt Azarenka mit einem ganz starken Vorhand-Longline ab. Doch beim zweiten diktiert Osaka den Ballwechsel und verwandelt mit der Rückhand. 3:1 für Osaka!

23:35 Uhr - Naomi Osaka - Victoria Azarenka - 1:6, 6:3, 2:1

Azarenka hält in den Ballwechseln gut dagegen und gleicht sicher zum 1:1 aus. Anschließend agiert die Weißrussin bei Aufschlag Osaka etwas überhastet, macht einige schnelle Fehler. Mit ihrem insgesamt sechsten Ass gewinnt Osaka das Spiel zum 2:1.

23:29 Uhr - Naomi Osaka - Victoria Azarenka - 1:6, 6:3, 1:0

Osaka nimmt gleich im ersten Ballwechsel des dritten Satzes eine Challenge. Und das war eine gute Entscheidung der Japanerin. Denn der Ball, der Aus gegeben wird, hat die Linie noch berührt. Generell trifft sie die Linien jetzt genau, macht mit dem Longline das Spiel zum 1:0.

23:24 Uhr - Naomi Osaka - Victoria Azarenka - 1:6, 6:3

Das Match ist jetzt in seiner besten Phase. Während am Anfang Osaka Probleme hatte und dann Azarenka, gibt es nun einen hochklassigen Schlagabtausch auf beiden Seiten. Mit einem sehr harten Return holt sich Osaka Satzball Nummer zwei, den sie mit der Vorhand aus dem Halbfeld verwandelt. Alles wieder ausgeglichen auf dem Arthur Ashe!

23:20 Uhr - Naomi Osaka - Victoria Azarenka - 1:6, 5:3

Osaka ist jetzt die offensivere Spielerin. Sie zwingt Azarenka zu Fehlern, und die Weißrussin muss wieder über Einstand gehen. Azarenka verzieht den Angriffsschlag und hat Satzball gegen sich, den sie aber stark am Netz abwehrt. Es geht mehrmals über Einstand.

23:14 Uhr - Naomi Osaka - Victoria Azarenka - 1:6, 5:3

Ganz starker Rückhand-Winner von Azarenka zum 30:30 bei Aufschlag Osaka. Mit einem Ass, das gerade noch so die Linie gekratzt hat, holt sich Osaka den Spielball. Und den verwandelt die Japanerin mit einem sehr schönen Winner von der Grundlinie. 5:3 für Osaka!

23:11 Uhr - Naomi Osaka - Victoria Azarenka - 1:6, 4:3

Auf einen Doppelfehler Azarenkas folgen zwei leichte Fehler der Weißrussin. Drei Breakchancen für Osaka. Und beim zweiten verzieht Azarenka den Rückhand-Crossball aus dem Halbfeld. Break für Osaka zum 4:3.

23:08 Uhr - Naomi Osaka - Victoria Azarenka - 1:6, 3:3

Das ist jetzt ein deutlich ausgeglicheneres Match. Azarenka spielt weiter auf hohem Niveau. Aber Osaka ist stärker geworden. Ihre Angriffsschläge mit der Vorhand haben jetzt eine schöne Länge, und Azarenka gerät zunehmend in die Defensive. 3:3 im zweiten Satz.

23:01 Uhr - Naomi Osaka - Victoria Azarenka - 1:6, 2:2

Mit einem ganz cleveren Slice macht Azarenka den Punkt zum 30:30 bei Aufschlag Osaka. Aber dennoch findet die Japanerin jetzt besser in die Ballwechsel, packt einige schöne Vorhandwinner aus. Mit einem Ass gleicht sie schließlich zum 2:2 aus und kommentiert das mit einem lauten "Come on".

22:57 Uhr - Naomi Osaka - Victoria Azarenka - 1:6, 1:2

Nach einem starken Vorhand-Longline zwingt Osaka Azarenka über Einstand. Und dann bestimmt die Japanerin den Ballwechsel, zwingt ihre Gegnerin zum Fehler und holt sich den Breakball. Azarenka überzieht im Anschluss die Vorhand. Osaka holt sich das Rebreak und verkürzt auf 1:2.

22:53 Uhr - Naomi Osaka - Victoria Azarenka - 1:6, 0:2

Nach einem schweren Vorhandfehler Osakas von der T-Linie hat Azarenka zwei weitere Breakchancen. Und bei der zweiten packt die zweimalige Turnierfinalistin einen wunderschönen Longline aus. Azarenka zeigt heute bisher eine nahezu makellose Leistung.

22:50 Uhr - Naomi Osaka - Victoria Azarenka - 1:6, 0:1

Wenn es bei Osaka schon nicht läuft, kommt auch noch Pech dazu. Azarenka kann einen wirklich starken Return der Japanerin gerade noch erreichen. Der Schlag der Weißrussin tropft dann zweimal gegen die Netzkante, nur dass der Ball unerreichbar für Osaka doch noch in deren Feld tropft. Mit einem sehr schönen Vorhandwinner punktet Azarenka zum 1:0.

22:45 Uhr - Naomi Osaka - Victoria Azarenka - 1:6

Satzball für Azarenka. Und den verwandelt sie mit einem wunderschönen Longline, den Osaka gar nicht mehr zu erreichen versucht. Hochverdienter Satzgewinn für die Weißrussin, man kann aber für das Spiel nur hoffen, dass Osaka sich steigert. Denn so gut Azarenka hier auch auftritt, ihre Gegnerin ist im Moment zu schwach, dass es Highlights in diesem Finale geben kann.

22:40 Uhr - Naomi Osaka - Victoria Azarenka - 1:5

Eine Geste sagt in diesem Fall mehr als alle Worte. Osaka reißt ratlos die Hände Richtung Himmel. Die ehemalige Weltranglisten-Erste findet weiterhin kein Rezept gegen das Spiel von Azarenka. Die Japanerin hat bereits elf unerzwungene Fehler auf dem Konto. Nun zwingt sie mit einem guten Volley aber Azarenka über Einstand. Dann folgen aber zwei weitere schnelle Fehler Osakas zum 1:5.

22:34 Uhr - Naomi Osaka - Victoria Azarenka - 1:4

Nach einem Doppelfehler hat Osaka erneut Breakball gegen sich. Und dann verschlägt die Japanerin den Angriffsschlag mit der Vorhand. 4:1 für Azarenka, die im Augenblick in jeder Hinsicht die bessere Spielerin auf dem Platz ist.

22:31 Uhr - Naomi Osaka - Victoria Azarenka - 1:3

Das ist ein glänzender Beginn von Azarenka. Die Weißrussin beweist viel Spielübersicht und Geduld. Sie reagiert nicht überhastet, sondern wartet den richtigen Moment ab, um in die Offensive zu gehen. Und dann schlägt die zweimalige Australian-Open-Siegerin zu. Mit einem Rückhand-Longline verwandelt sie zum 3:1.

22:27 Uhr - Naomi Osaka - Victoria Azarenka - 1:2

Osaka hat es jetzt zumindest einmal auf die Anzeigetafel geschafft. Ihr Spiel zum 1:2 gewinnt die Japanerin ohne große Schwierigkeiten. Auch die Zahl der unerzwungenen Fehler hat die Siegerin von 2018 in diesem Service jetzt nach unten schrauben können. Und es ist aus ihrer Sicht auch dringend nötig, dass sie in das Match findet.

22:24 Uhr - Naomi Osaka - Victoria Azarenka - 0:2

Azarenka versucht es in der Anfangsphase mit kontrollierter Offensive. Sie hat eine schäne Länge in den Grundlinien, ohne alles riskieren zu müssen. Und Osaka kommt mit dieser Spielweise im Moment noch nicht zurecht, macht viele schneller.

22:18 Uhr - Naomi Osaka - Victoria Azarenka - 0:1

Los geht es mit Aufschlag Osaka. Die Japanerin versucht, sofort in die Offensive zu gehen. Aber Azarenka kann das Tempo mitgehen. Und nach einem Doppelfehler ihrer Gegnerin hat die Weißrussin bereits die ersten zwei Breakball. Und beim zweiten verzieht Osaka die Vorhand zum 1:0 für Azarenka.

INFO - Naomi Osaka - Victoria Azarenka

Der Countdown läuft. Die Spielerinnen betreten in diesem Augenblick den Platz. Es ist ein sehr offenes Finale ohne eine klare Favoritin. Beide haben im Turnierverlauf einen sehr starken Eindruck hinterlassen, und beide haben hochklassige Halbfinalmatches gegen Jennifer Brady beziehungsweise Serena Williams hinter sich.

INFO - Naomi Osaka - Victoria Azarenka

Osaka ist mit ihrem Finaleinzug wieder zurück in den Top vier der Weltrangliste. Holt sie den Titel, zieht sie auch an Karolina Pliskova vorbei und ist ab Montag Dritte des Rankings. Azarenka wird sich in der neuen Rangliste mindestens auf Platz 14 wiederfinden, bei einem Sieg ist sie Elfte.

INFO - Naomi Osaka - Victoria Azarenka

Die Japanerin und die Weißrussin stehen sich zum vierten Mal in ihrer Karriere auf dem Platz gegenüber. Die aktuelle Bilanz an absolvierten Matches ist 2:1 für Osaka. Allerdings hätte es an gleicher Stelle beim verlegten Turnier von Cincinnati vor zwei Wochen ein weiteres Duell geben sollen, das nicht zustande kam. Dort hieß das Endspiel ebenfalls Osaka gegen Azarenka, doch die Japanerin musste das Finale absagen.

INFO - Naomi Osaka - Victoria Azarenka

Beide Finalistinnen haben bereits zwei Grand Slam Titel auf ihrem Konto. Azarenka konnte sich sowohl 2012 als auch 2013 bei den Australian Open in die Siegerliste eintragen. Osaka gewann 2018 in Flushing Meadows und 2019 in Melbourne. Azarenka stand in New York immerhin schon zweimal im Endspiel, musste sich aber Serena Williams geschlagen geben, die sie vor zwei Tagen im Halbfinale bezwang.

INFO - Herzlich willkommen im Liveticker

Eurosport.de berichtet an allen 14 Turniertagen ausführlich hier im Liveticker von den US Open in New York. Darüber hinaus überträgt Eurosport das Grand-Slam-Event von Flushing Meadows live im TV und im Eurosport Player. Am heutigen Samstag findet das Finale der Damen statt. Sebastian Würz ist für Euch am Ball.

