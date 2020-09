US Open Williams-Schock! Serena verpasst Finale nach Traumstart VOR 20 STUNDEN

01:48 Uhr - Auf Wiedersehen!

Sebastian Würz verabschiedet sich damit von einem aus deutscher Sicht rundum gelungenen Tag. Das Spiel zwischen Dominic Thiem und Daniil Medvedev könnt Ihr natürlich wie gewohnt bei Eurosport 1 und im Eurosport Player sehen. Und morgen gibt es hier dann im Liveticker das Finale der Damen zwischen Naomi Osaka und Victoria Azarenka. Auf Wiedersehen!

01:45 Uhr - Zverev im Finale!

Es war kein guter Start von Zverev ins Match. Aber mit einer großen Leistungssteigerung und einer Portion Nervenstärke hat er sich letztlich verdient ins Endspiel vorgekämpft. Es ist auch das erste Mal in seiner Karriere, dass der Weltranglisten-Siebte einen 0:2-Satzrückstand dreht.

01:43 Uhr - Alexander Zverev:

"Ich konnte es nicht glauben. Ich lag 0:2-Sätze zurück in einem Match, wo ich eigentlich der Favorit war. Ich wusste, dass ich besseres Tennis spielen musste. Ich konnte mein Tennis umstellen. Ich musste beim zweiten Aufschlag etwas ändern und habe deswegen schneller serviert."

01:40 Uhr - Zverev - Carreño Busta - 3:6, 2:6, 6:3, 6:4, 6:3

Mit einem starken Passierball aus der Defensive zwingt Zverev Carreño Busta zum Fehler beim Volley. Erster Matchball für den Deutschen! Aber den wehrt der Spanier sehr stark mit einem Vorhandwinner ab. Kurz darauf entscheidet Zverev ein Grundlinienduell für sich und hat Matchball Nummer zwei. Und dann landet die Rückhand Carreño Bustas im Netz. ALexander Zverev erreicht erstmals in seiner Karriere das Endspiel eines Grand Slam Turniers!

01:36 Uhr - Zverev - Carreño Busta - 3:6, 2:6, 6:3, 6:4, 5:3

Carreño Busta kann Netzenkantenglück nicht nutzen. Zverev erläuft den Ball noch, und der Spanier verschlägt die Vorhand. Zwei Spielbälle für Zverev. Und mit einem mutigen zweiten Aufschlag verwandelt er zum 5:3. Noch ein Spielgewinn trennt Zverev vom Einzug ins Finale der US Open!

01:32 Uhr - Zverev - Carreño Busta - 3:6, 2:6, 6:3, 6:4, 4:3

Und wieder folgt ein sehr gutes Aufschlagspiel von Zverev. Der Hamburger macht viele schnelle Punkte und damit den nächsten Schritt in Richtung sein erstes Grand-Slam-Finale. Beim Return auf den zweiten Aufschlag Carreño Bustas lässt er aber weiterhin etwas zu viele Chancen verstreichen. 4:3 aus Sicht von Zverev. Carreño Busta bleibt dran.

01:25 Uhr - Zverev - Carreño Busta - 3:6, 2:6, 6:3, 6:4, 3:2

Das war ein Aufschlagspiel, wie Zverev sie jetzt braucht. Mit drei Assen und einem schönen Winner mit dem Rückhand-Longline erhöht er zu null auf 3:1. Aber Carreño Busta beweist seine Kämpferqualitäten, holt sich ebenfalls den sicheren Spielgewinn. 3:2 für Zverev im fünften Satz.

01:20 Uhr - Zverev - Carreño Busta - 3:6, 2:6, 6:3, 6:4, 2:1

Obwohl es bei 30:30 noch einmal kurz eng wird, gewinnt Carreño Busta sein Service zum 1:2. Der Spanier hält sich also im Satz. Hier ist noch nichts entschieden.

01:17 Uhr - Zverev - Carreño Busta - 3:6, 2:6, 6:3, 6:4, 2:0

Nach einem Vorhandwinner zwingt Carreño Busta Zverev über Einstand. Und dann steht der Deutsche in den Ballwechseln wieder etwas weit hinter der Grundlinie. Aber dafür passt die Rückhand des Hamburgers jetzt wieder. Und mit dem Smash holt er doch noch das Spiel zum 2:0.

01:11 Uhr - Zverev - Carreño Busta - 3:6, 2:6, 6:3, 6:4, 1:0

Zverev geht offensiv auf den zweiten Aufschlag von Carreño Busta, erspielt sich dann mit dem Smash zwei Breakbälle. Und dann landet die Vorhand des Spaniers im Netz. Frühes Break für Zverev im fünften Satz. Jetzt heißt es "nur" noch, das eigene Service durchzubringen.

01:06 Uhr - Zverev - Carreño Busta - 3:6, 2:6, 6:3, 6:4

Carreño Busta hat ein Medical Timeout genommen und wird am Rücken behandelt. Auch wenn es jetzt aus Sicht von Zverev gut aussieht, ist hier noch nichts gewonnen. Carreño Busta hat zum Beispiel auch im Viertelfinale gegen Denis Shapovalov seine Kämpferqualitäten bewiesen. Da verlor der Spanier Satz vier mit 0:6, um den fünften dann doch noch zu gewinnen.

01:02 Uhr - Zverev - Carreño Busta - 3:6, 2:6, 6:3, 6:4

30:30 bei Aufschlag Zverev nach einem schönen Stoppball des Deutschen. Und dann erspielt er sich mit dem Aufschlag-Winner den vierten Satzball. Und den verwandelt er souverän mit einem Ass. Das Match geht quasi wieder bei null los! Es gibt den fünften Satz.

00:59 Uhr - Zverev - Carreño Busta - 3:6, 2:6, 6:3, 5:4

Carreño Busta schießt Zverev am Netz ab. Der Deutsche ärgert sich darüber, auch weil es schon zum zweiten Mal im Match passiert ist. Mit einem schön herausgespielten Punktgewinn verkürzt der Spanier doch noch auf 4:5. Da hatte Zverev nach drei Satzbällen zumindest eine große Chance liegengelassen. Nun muss er den Durchgang mit eigenem Service nach Hause bringen.

00:55 Uhr - Zverev - Carreño Busta - 3:6, 2:6, 6:3, 5:3

Das war ein Aufschlagspiel, das Zverev gebraucht hat. Der Deutsche macht viele freie Punkte durch das Service, erhöht zu null auf 5:3. Dann wackelt Carreño Busta beim eigenen Service, macht mehrere schnelle Fehler in Serie. Drei Satzbälle für Zverev! Den ersten wehrt Carreño Busta stark ab, den zweiten mit einem Aufschlagwinner. Beim dritten lässt Zverev die große Chance über den zweiten Aufschlag seines Gegners liegen.

00:49 Uhr - Zverev - Carreño Busta - 3:6, 2:6, 6:3, 4:3

Zverev macht beim Return eigentlich zu wenig auf einen vorsichtigen zweiten Aufschlag Carreño Bustas, profitiert aber von einem Vorhandfehler des Spaniers. Zwei Breakbälle für Zverev. Den ersten wehrt sein Gegner souverän ab. Aber dann macht der Deutsche Druck über den Longline und verwandelt am Netz. Zverev liegt wieder ein Break vorne!

00:44 Uhr - Zverev - Carreño Busta - 3:6, 2:6, 6:3, 3:3

Sicherer Spielgewinn für Zverev zum 3:3. Den Punkt beim Spielball verwandelt er nach gutem Aufschlag mit einem Vorhand-Winner von der T-Linie.

00:40 Uhr - Zverev - Carreño Busta - 3:6, 2:6, 6:3, 2:3

Beide agieren jetzt sehr vorsichtig. Keiner versucht wirklich, das Spiel in die Hand zu nehmen. Mit einem Aufschlag-Winner bringt Carreño Busta sein Spiel zum 3:2 durch. Zverev hatte auch hier Chancen, die aber nicht genutzt. Noch ist nichts verloren, aber die aktuelle Tendenz im vierten Satz zeigt eher wieder zum Spanier. Zverev hat auch schon früh in diesem Durchgang zwei Challenges verloren.

00:36 Uhr - Zverev - Carreño Busta - 3:6, 2:6, 6:3, 2:2

Zverev kassiert das Rebreak zu null. Nach einem Doppelfehler hat er drei Breakbälle gegen sich. Und dann fliegt der Rückhand-Crossball weit ins Aus. Der kleine Vorteil in Satz vier ist wieder dahin.

00:30 Uhr - Zverev - Carreño Busta - 3:6, 2:6, 6:3, 2:1

Nach 0:30 bei Aufschlag Carreño Busta wird der Spanier in zwei Ballwechseln für seinen Mut belohnt. Mit einem Vorhandwinner gleicht er zum 30:30 aus. Aber dann macht er den Vorhandfehler zum Breakball, den Zverev aber mit einem Rückhandpatzer vergibt. Der Deutsche versucht, das Tempo in den Ballwechseln zu bestimmen und zwingt seinen Gegner zum Fehler. Und dann verzieht Carreño Busta die Vorhand. Break für Zverev!

00:26 Uhr - Zverev - Carreño Busta - 3:6, 2:6, 6:3, 1:1

Zverev muss etwas aufpassen, dass er nicht wieder zu passiv wird. Er zieht die Schläge nicht mehr ganz so konsequent durch, wie noch im dritten Satz. Dennoch gewinnt er sein Aufschlagspiel zum 1:1 sicher.

00:23 Uhr - Zverev - Carreño Busta - 3:6, 2:6, 6:3, 0:1

Zverev kann nach einem Rahmentreffer beim Return einen Breakball nicht nutzen. Es geht über Einstand. Und dann serviert Carreño Busta zweimal in Folge wirklich stark und führt 1:0. Zverev hatte hier seine Chance. Wichtig ist, dass den offensiven Spielrhythmus vom dritten Satz beibehält.

00:17 Uhr - Zverev - Carreño Busta - 3:6, 2:6, 6:3

Na immerhin. Zverev holt sich den dritten Satz! Zu null bringt er sein Service durch. Zwei Asse und zwei weitere freie Punkte des Deutschen mit dem Aufschlag sorgen dafür, dass Carreño Busta gar nicht erst in die Ballwechsel findet. Der Spanier ist weiterhin im Vorteil, aber Zverev hat zumindest demonstriert, dass er sich nicht kampflos geschlagen gibt.

00:14 Uhr - Zverev - Carreño Busta - 3:6, 2:6, 5:3

Zverev wird beim nächsten Aufschlagspiel Carreño Bustas wieder zu passiv, steht recht weit hinter der Grundlinie. Der Spanier kommt auf 3:5 heran. Nun aber schlägt Zverev zum Satzgewinn auf.

00:11 Uhr - Zverev - Carreño Busta - 3:6, 2:6, 5:2

Und diesmal bringt Zverev sein Service nach dem Break ganz souverän durch. Mit vielen freien Punkten durch den Aufschlag erhöht er auf 5:2. Zverev fehlt nur noch ein Spielgewinn, um zumindest einmal den Satz für sich zu entscheiden. Andererseits ist es auch nur ein Break Vorsprung, so deutlich das 5:2 auch aussieht.

00:08 Uhr - Zverev - Carreño Busta - 3:6, 2:6, 4:2

Ganz starker Rückhand-Crossball von Carreño Busta zum 30:30. Da hat er eine schöne Spielübersicht bewiesen. Anschließend verwandelt Zverev am Netz zum Breakball. Dann ist er eigentlich wieder zu defensiv, aber Carreño Busta hilft ihm mit dem Rückhandfehler. Erneutes Break für Zverev im dritten Satz.

00:03 Uhr - Zverev - Carreño Busta - 3:6, 2:6, 3:2

Carreño Busta hat drei Möglichkeiten zum Rebreak. Und dann wird Zverev wieder zu vorsichtig und macht prompt den Vorhandfehler. Schade aus Sicht des Hamburgers, da hat er seinen Gegner zu schnell in den Satz zurückgeholt, als Zverev eigentlich gerade am Drücker war.

23:59 Uhr - Zverev - Carreño Busta - 3:6, 2:6, 3:1

Drei Breakchancen für Zverev, nach einem Vorhandfehler von Carreño Busta. Beim ersten Ballwechsel wird der Deutsche zu passiv, und sein Gegner macht den Punkt. Beim zweiten ergreift er aber die Offensive und verwandelt mit dem Vorhand-Longline. Auch spielerisch ist das ein guter Beginn von Zverev in Satz drei.

23:55 Uhr - Zverev - Carreño Busta - 3:6, 2:6, 2:1

Der Auftakt in den dritten Satz ist besser, als alles andere was man von Zverev heute bisher gesehen hat. Die Grundschläge des Deutschen sind lang und platziert, er agiert offensiv und verwandelt mit schönen Winnern. Mit dem Rücken zur Wand zeigt er jetzt gutes Tennis, auch wenn der Weg ins Finale sehr weit ist. 2:1 für Zverev.

23:51 Uhr - Zverev - Carreño Busta - 3:6, 2:6, 1:1

Zverev gewinnt sein erstes Aufschlagspiel im dritten Satz ohne Mühe. Aber auch Carreño Busta hat im Anschluss keine Schwierigkeiten, verwandelt den Spielball mit einem sehr schönen Vorhand-Crossball.

23:43 Uhr - Zverev - Carreño Busta - 3:6, 2:6

Nach Zverevs bislang bestem Aufschlagspiel, das er zu null gewinnt, hat Carreño Busta die nächste Chance, bei eigenem Aufschlag den Satz zuzumachen. Nach einem Vorhandwinner des Spaniers aus dem Halbfeld steht es 30:30. Es folgt der Aufschlagwinner zum Satzball, den er allerdings vergibt. Zverev macht den Fehler beim Vorhand-Crossball, und sein Gegner hat Satzball Nummer zwei. Und dann zwingt er Zverve zum Vorhandfehler. 6:2 für Carreño Busta. Das ist auch in dieser Höhe verdient.

23:35 Uhr - Zverev - Carreño Busta - 3:6, 1:5

Zverev kann drei Breakchancen nicht nutzen, muss nach einem Vorhandfehler am Netz über Einstand gehen. Taktisch hat er gegen das Spiel Carreño Bustas auch noch gar kein Mittel gefunden. Immerhin holt er sich mit einem mutigen Rückhand-Winner doch noch den Spielgewinn. Aber das ändert ja nichts daran, dass Carreño Busta kurz vor dem Satzgewinn steht.

23:29 Uhr - Zverev - Carreño Busta - 3:6, 0:5

Zverev muss mehrmals über Einstand gehen. Der erste Aufschlag des Hamburgers kommt auch zu selten, beim Return auf den zweiten ist Carreño Busta ganz stark. Innerhalb der Ballwechsel steht er auch teilweise ungünstig zum Ball, gerät bei den Schlägen in Rücklage. Nach einem Rückhandfehler Zverevs steht es 5:0 für Carreño Busta.

23:19 Uhr - Zverev - Carreño Busta - 3:6, 0:4

Es ist, wie es bei Zverev ja manchmal vorkommt, heute bisher leider so, dass er sich von kleinen Rückschlägen aus dem Rhythmus bringen lässt. So gegen Ende des ersten und Anfang des zweiten Satzes hatte er eigentlich besser ins Match gefunden, aber durch das Break hat er die Sicherheit wieder völlig verloren und spielt nun viel zu fehlerhaft. Aber Carreño Busta zeigt auch eine hochklassige Leistung, das muss man ganz klar sagen.

23:13 Uhr - Zverev - Carreño Busta - 3:6, 0:3

Carreño Busta erhöht zu null auf 2:0. Zverev hadert jetzt wieder sichtlich, muss aufpassen, dass ihm der Satz nicht früh entgleitet. Die Zahl der Doppelfehler steigt jetzt auch wieder beim Weltranglisten-Siebten. Nach zwei in Serie hat Carreño Busta zwei Breakbälle. Und beim zweiten folgt der Vorhandfehler Zverevs. 3:0 für Carreñ Busta.

23:08 Uhr - Zverev - Carreño Busta - 3:, 0:1

Zverevs Vorhand verhungert, und er hat wieder Breakball gegen sich. Und dann packt Carreño Busta den Rückhand-Winner aus. In diesem Spiel haben sich wirklich schöne Winner Zverevs mit schnellen Fehlern abgewechselt. Der Spielgewinn wäre wichtig gewesen, da er auch offensiv war. Aber so zeigt die Matchtendenz weiter Richtung Carreño Busta.

23:05 Uhr - Zverev - Carreño Busta - 3:6

Nach einem Doppelfehler hat Zverev auch im ersten Spiel des zweiten Satzes Breakball gegen sich. Aber er wehrt diesen nach gutem Aufschlag am Netz mit einem Vorhandwinner ab. Anschließend reagiert der Hamburger nach einem eigentlich zu verhaltenen Netzangriff blitzschnell und verwandelt noch den Volley. Aber er verzieht die Vorhand, und es geht wieder über Einstand.

22:57 Uhr - Zverev - Carreño Busta - 3:6

Zverev bringt sein Spiel zum 3:5 problemlos durch, auch wenn ein Netzangriff beim Spielball eigentlich nicht konsequent genug war. Aber nun serviert Carreño Busta erneut zum Satzgewinn. Nach einem Vorhandfehler des Spaniers steht es 30:30. Zverev verschlägt den Rückhand-Longline, und sein Gegner hat Satzball. Es folgt ein weiterer Rückhandpatzer des Deutchen zum verdienten 6:3 für Carreño Busta.

22:49 Uhr - Zverev - Carreño Busta - 2:5

Drei Chancen für Zverev, sich zumindest ein Aufschlagspiel zurückzuholen. Die erste wehrt Carreño Busta sicher ab, bei der zweiten hat der Spanier Glück mit der Netzkante. Aber die dritte verwandelt Zverev mit einem schönen Vorhandwinner. Zum Satzgewinn ist es natürlich dennoch ein sehr weiter Weg für die Nummer fünf der Setzliste, aber er hat in diesem Service des Gegners zumindest wieder seinen Rhythmus gefunden.

22:45 Uhr - Zverev - Carreño Busta - 1:5

Jetzt folgen dann doch die zu schnellen Fehler von Zverev. Das war in der Anfangsphase der Partie in dieser Form nicht so, aber jetzt patzt er mehrmals in Folge mit der Rückhand. Ein Doppelfehler Zverevs beschert Carreño Busta zwei weitere Breakbälle. Den zweiten nutzt der Spanier mit der Vorhand zum 5:1.

22:41 Uhr - Zverev - Carreño Busta - 1:4

Carreño Busta bringt sein Spiel zum 4:1 ohne große Schwierigkeiten durch, auch wenn Zverev den schönsten Ballwechsel des Spiels mit einem glänzenden Stopp gewonnen hat. Der Spanier zeigt bisher eine sehr solide Leistung auf hohem Niveau. Zverev zeigt sich besser als gegen Coric, aber das Break für seinen Gegner ist durchaus verdient.

22:37 Uhr - Zverev - Carreño Busta - 1:3

Wie zu vermuten war, bringt Carreño Busta viele Bälle zurück. Er nutzt jedes Zögern Zverevs konsequent aus. Nach einem Rückhandfehler hat der Deutsche Breakball gegen sich, den er aber mit mutigem zweiten Aufschlag abwehrt. Carreño Busta erspielt sich mit starkem Return Chance Nummer zwei. Und dann folgt nach eigentlich bis dahin gutem Ballwechsel von Zverev der Rückhandfehler. 3:1 für den Spanier.

22:31 Uhr - Zverev - Carreño Busta - 1:2

Breakball für Zverev, nachdem er mit langen Grundlinienschlägen seinen Gegner zum Rückhandfehler zwingt. Carreño Busta wehrt die Breakchance allerdings mit guten Grundlinienspiel ab. Nachdem Zverev den Vorhand-Longline verzogen hat, gewinnt der Spanier doch noch sein Spiel zum 2:1.

22:25 Uhr - Zverev - Carreño Busta - 1:1

Auch Zverev hat keine Mühe bei seinem ersten Service. Dank mehrerer freier Punkte durch den Aufschlag gleicht der Hamburger zum 1:1 aus. Beim Service von Carreño Busta steht Zverev etwas weit hinter der Grundlinie. Sein Gegner macht Druck und jagt ihn über den Platz. Der Spanier beweist eine schöne Spielübersicht, muss nach zwei Fehlern aber über Einstand gehen.

22:18 Uhr - Zverev - Carreño Busta - 0:1

Zverev hat die Wahl gewonnen und sich für Rückschlag entschieden. Das Match beginnt also mit Aufschlag für Carreño Busta. Zverev versucht, Druck zu machen. Aber den Angriffsschlägen des deutschen fehlt noch die richtige Länge. Der Spanier bringt sein Service mühelos zu null durch, auch aufgrund einiger schneller Fehler Zverevs.

22:08 Uhr - Zverev - Carreño Busta

Carreño Busta war in diesem Turnier insgesamt zwei Stunden weniger auf dem Platz als Zverev. Das lag aber auch am kurzen Match gegen Djokovic. Der Spanier hat einen Fünfsatzkrimi gegen Denis Shapovalov im Viertelfinale hinter sich. Zverev ging gegen Coric über vier teilweise sehr lange Sätze.

21:53 Uhr - Zverev - Carreño Busta

Die beiden stehen sich zum zweiten Mal in ihrer Karriere gegenüber. Zverev gewann das bisher einzige Duell im Halbfinale 2018 in Miami mit 7:6 und 6:2. Der Deutsche ist heute auch durchaus Favorit. Allerdings hatte sich Carreño Busta im ersten Satz gegen Novak Djokovic glänzend geschlagen. Es war nicht zuletzt die gute Leistung und der große Kampf des Spaniers, die zum verhängnisvollen Wegschlagen des Balls beim Serben geführt haben. Im Vergleich zu seinem Viertelfinalmatch gegen Borna Coric wird sich Zverev steigern müssen.

21:45 Uhr - Zverev - Carreño Busta

Das Halbfinale wirft seine Schatten voraus. Ab 22:00 Uhr kämpfen Alexander Zverev und Pablo Carreño Busta um die Finalteilnahme in New York. Für beide wäre es eine Premiere bei einem Grand Slam Turnier. Beide standen sie bei einem Major schon jeweils einmal im Finale: Carreño Busta vor drei Jahren in Flushing Meadows, Zverev diesen Januar bei den Australian Open.

19:45 Uhr - Bis später!

Sebastian Würz verabschiedet sich für den Moment. Ab 22:00 Uhr steht das Halbfinale zwischen Alexander Zverev und Pablo Carreño Busta auf dem Programm. Dann geht es hier im Liveticker weiter. Und natürlich könnt Ihr auch beide Halbfinalspiele heute bei Eurosport 1 und im Eurosport Player sehen. Bis später!

19:43 Uhr - Siegemund /Zvonareva - Melichar/Xu - 6:4, 6:4

Laura Siegemund: "Ich habe gute Erfahrungen hier in Flushing Meadows mit kurzzeitigen Partnern. Ich habe hier 2016 mit Mate Pavic gewonnen. Es war natürlich nicht geplant, dass wir den Titel gewinnen. Ich möchte den Titel meiner Tante widmen. Sie ist gestorben, während ich hier war."

19:37 Uhr - Siegemund /Zvonareva - Melichar/Xu - 6:4, 6:4

Und das ist absolut verdient. Der Spielstand ist im Grunde enger, als es der Verlauf war. Vor allem Siegemund hat mit mutigen Angriffsbällen dem Netz ihren Stempel aufgedrückt. Gerade im ersten Satz hat sie die Partie dominiert. Auch Zvonareva war stark und ist beim Aufschlagspiel zum Titelgewinn ganz cool geblieben.

19:33 Uhr - Siegemund /Zvonareva - Melichar/Xu - 6:4, 6:4

Zvonareva beginnt mit einem Ass. Es folgt der Return-Winner von Xu zum 15:15. Nach einem weiterne starken Aufschlag Zvonarevas steht es 30:15. Dann schlägt Xu den Return ins Netz. Zwei Matchbälle für Zvonareva und Siegemund! Dann wird der Return Melichars Aus gegeben. Sie nimmt die Challenge. Aber die Entscheidung war richtig! Laura Siegemund und Vera Zvonareva gewinnen die US Open!

19:29 Uhr - Siegemund /Zvonareva - Melichar/Xu - 6:4, 5:4

Auch Melichar lässt jetzt nichts anbrennen. Zu null gewinnt auch die US-Amerikanerin ihr Spiel zum 4:5. Sie zwingt damit Zvonareva dazu, gleich selbst zum Matchgewinn auszuservieren.

19:25 Uhr - Siegemund /Zvonareva - Melichar/Xu - 6:4, 5:3

Das war ein ganz souveränes Aufschlagspiel von Laura Siegemund - und ein wichtiges. Zu null bringt sie ihr Service zum 5:3 durch. Zvonareva hat mit vielen Winnern mit dem Volley einen maßgeblichen Anteil dazu beigetragen. Es steht 5:3, und nur noch ein Spiel trennt die beiden vom Titel.

19:21 Uhr - Siegemund /Zvonareva - Melichar/Xu - 6:4, 4:2

Siegemund und Zvonareva sind weiterhin die besseren Spielerinnen auf dem Platz. Zvonareva bringt ihr Service zum 4:2 souverän durch. Den Spielball verwandelt Siegemund mit einem schönen Volley. Aber es ist dennoch nur ein Break Unterschied. Hier ist noch keine Entscheidung gefallen.

19:13 Uhr - Siegemund /Zvonareva - Melichar/Xu - 6:4, 3:1

Patzer von Siegemund. Sie schätzt einen Return Xus falsch ein, glaubt, dass der Ball ins Aus fliegt und ruft auch Zvonareva zu, ihn durchzulassen. Doch die Deutsche hat sich verschätzt, und der Ball landet noch auf der Linie. Aber das hat keine Folgen aus Sicht der Aufschlägerin. Siegemund gewinnt ihr Spiel zum 3:1 dennoch relativ sicher.

19:10 Uhr - Siegemund /Zvonareva - Melichar/Xu - 6:4, 2:1

Da auf Eurosport 1 jetzt die Frauenfußball-Bundesliga zu ihrem Recht kommt, verweise ich Euch gerne auf den Eurosport Player. Hier könnt Ihr das Match live in voller Länge mitverfolgen.

19:06 Uhr - Siegemund /Zvonareva - Melichar/Xu - 6:4, 2:1

Wenn es irgendwas gibt, das man an Siegemunds Spiel kritisieren kann, dann, dass sie zeitweise auch zu Bällen läuft, die Zvonareva leichter hätte erreichen können. Dennoch macht die Deutsche weiterhin enorm viel Druck und viele Winner. Sie gibt auch keinen Ball verloren. Nach einem Fehler von Xu haben Siegemund und Zvonareva wieder Breakball. Doch der Return Siegemunds geht knapp ins Aus. Die Chinesin bringt doch noch ihr Spiel zum 1:2 durch.

18:59 Uhr - Siegemund /Zvonareva - Melichar/Xu - 6:4, 1:0

Nach einem großartigen Lob von Zvonareva steht es 30:30 bei Aufschlag Melichar. Und dann punktet die Russin am Netz zum nächsten Breakball. Siegemund attackiert einen schwachen zweiten Aufschlag der US-Amerikanerin und macht am Netz schließlich den Punkt zum 1:0.

18:54 Uhr - Siegemund /Zvonareva - Melichar/Xu - 6:4

Der Return Melichars landet im Netz. Satzball Nummer sechs für Siegemund und Zvonareva. Und der ist es dann endlich aus Sicht der beiden. Mit Angriffstennis zwingen sie Melichar am Netz zum Fehler, und Siegemund und Zvonareva holen sich Satz eins verdient mit 6:4.

18:52 Uhr - Siegemund /Zvonareva - Melichar/Xu - 5:4

Und plötzlich wackeln Siegemund und Zvonareva, nachdem sie die Anfangsphase des Durchgangs dominiert haben. Nach schönem Longline Zvonarevas steht es 30:30 bei Aufschlag der Russin. Es folgt der Winner Siegemunds mit dem Volley zum fünften Satzball. Aber bei diesem nutzen die Deutsche und die Russin einige Chancen nicht, und es geht über Einstand.

18:47 Uhr - Siegemund /Zvonareva - Melichar/Xu - 5:4

Auch Satzball Nummer vier können Siegemund und Zvonareva nicht nutzen. Zvonarevas Rückhandschlag endet im Netz. Kurz darauf erspielt sich Melichar den Spielball. Und dann agiert Siegemund etwas zu überhastet. Nur noch 4:5.

18:44 Uhr - Siegemund /Zvonareva - Melichar/Xu - 5:3

Zwei Satzbälle für Siegemund/Zvonareva nach einem Fehler von Xu beim Volley. Dann ahnt Siegemund den Crossball Melichars voraus, aber der Volley der Deutschen landet im Aus. Melichar punktet mit gutem zweiten Aufschlag zum Einstand. Am Netz punktet Siegemund zum nächsten Satzball. Melichar gleicht mit dem Vorhand-Crossball wieder aus.

18:40 Uhr - Siegemund /Zvonareva - Melichar/Xu - 5:3

Nach einem Rahmentreffer von Siegemund steht es 30:30. Und dann verwandelt Xu mit dem Rückhand-Volley am Netz zum Breakball. Es folgt der Doppelfehler Siegemunds. Xu und Melichar kommen auf 3:5 heran. Es wird enger, aber noch haben Zvonareva und Siegemund ein Break Vorsprung.

18:35 Uhr - Siegemund /Zvonareva - Melichar/Xu - 5:2

Siegemund/Zvonareva erhöhen bei Aufschlag Zvonareva auf 5:1. Anschließend hat auch Xu bei ihrem Service keine Schwierigkeiten. Melichar verwandelt am Netz zum 2:5. Aber gleich kann das deutsch-russische Doppel bei Aufschlag Siegemund den ersten Satz nach Hause bringen.

18:29 Uhr - Siegemund /Zvonareva - Melichar/Xu - 4:1

Da ist das nächste Break! Auch Melichar muss ihr Service abgeben. Und weiterhin ist es Siegemund, die Ballwechsel bestimmt. Sie attackiert bei jeder Möglichkeit, gibt keinen Ball verloren und macht die Winner. 4:1 für Siegemund/Zvonareva.

18:25 Uhr - Siegemund /Zvonareva - Melichar/Xu - 3:1

Das erste Aufschlag von Siegemund kommt noch relativ selten. Aber das ist aktuell die einzige Schwäche im Spiel der Deutschen heute. Sie ist bisher die beste Spielerin auf dem Platz und macht viele schnelle Winner. 3:1 für Siegemund/Zvonareva. Die beiden sprechen sich vor den Ballwechseln auch sehr häufig ab und bringen Variation in ihr Spiel.

18:20 Uhr - Siegemund /Zvonareva - Melichar/Xu - 2:1

Nach einem sehr starken Return von Siegemund hat das deutsch/russische-Doppel zwei Breakchancen bei Aufschlag Xu. Beim ersten landet der Longline von Zvonareba knapp im Aus. Aber dann holt sich Siegemund mit einem weiteren glänzenden Return den Punkt. Break für Siegemund/Zvonareva.

18:16 Uhr - Siegemund /Zvonareva - Melichar/Xu - 1:1

Das Match beginnt mit Aufschlag Melichar. Due US-Amerikanerin beweist sehr viel Übersicht beim Service und bringt ihr Spiel relativ problemlos durch. Anschließend folgt das erste Aufschlagspiel von Zvonareva. Siegemund zeigt sehr gutes Netzspiel, lässt dort kaum einen Ball durch. Es steht 1:1.

INFO - Siegemund greift nach Titel

Einen US-Open-Sieg hat Laura Siegemund bereits auf ihrem Konto. 2016 gewann sie an der Seite des Kroaten Mate Pavic den Mixed-Wettbewerb. Heute könnte der Titel im Doppel hinzukommen. Im Endspiel bekommen es Siegemund und ihre russische Partnerin Vera Zvonareva mit den an Nummer drei Gesetzten Nicole Melichar aus den USA und Yifan Xu aus China zu tun.

INFO - Siegemund und Zverev im Fokus

Für die deutschen Fans ist heute ein ganz besonderer Tag. Ab 18:00 Uhr kämpft Laura Siegemund an der Seite von Vera Zvonareva um die Grand-Slam-Krone im Doppel. Um 22:00 Uhr ist dann Alexander Zverev an der Reihe. Der 23-Jährige steht Pablo Carreño Busta gegenüber - der Sieger der Partie steht in seinem ersten Grand-Slam-Finale der Karriere.

Ab 23:30 ist dann Thiem-Time! Der Österreicher muss auf dem Weg zu seinem ersten Major-Titel den Russen Daniil Medvedev in die Knie zwingen - eine Herkulesaufgabe.

INFO - Herzlich willkommen im Liveticker

Eurosport.de berichtet an allen 14 Turniertagen ausführlich hier im Liveticker von den US Open in New York. Darüber hinaus überträgt Eurosport das Grand-Slam-Event von Fluhsing Meadows live im TV und im . Am heutigen Freitag begleitet Sebastian Würz die Matches für Euch - viel Spaß dabei.

US Open Zverev über Halbfinal-Krimi: "Bedingungen waren komplett anders" VOR 13 MINUTEN