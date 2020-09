Schon am Donnerstag geht es bei den US Open im Damen-Einzel mit dem Halbfinale weiter. Williams' Gegnerin ermittelten in der Nacht zum Donnerstag Elise Mertens aus Belgien und Viktoria Azarenka - die zweimalige Major-Siegerin aus Belarus war neben Williams und Tzvetana Pironkova die dritte Mutter im Viertelfinale der US Open, das hatte es bei einem Grand-Slam-Turnier noch nie gegeben.

Im zweiten Halbfinale stehen sich in der Night Session am Donnerstag Naomi Osaka (Japan) und Jennifer Brady (USA) gegenüber.

ARTHUR ASHE STADIUM

Day Session ab 21:00 Uhr MESZ:

Doppel-Finale, Herren: Mate Pavic (CRO) / Bruno Soares (BRA) - Wesley Koolhof (NED) [8] / Nikola Mektic (CRO) [8]

Gesucht werden die US-Open-Sieger 2020 im Doppel.

Night Session ab 01:00 Uhr MESZ:

Halbfinale Damen: Jennifer Brady (USA) [28] - Naomi Osaka (JPN) [4]

Brady und Osaka stehen sich zum dritten Mal in ihrer Karriere gegenüber. Im Head-to-Head steht es 1:1. Brady steht zum ersten Mal im Halbfinale eines Grand-Slam-Turniers. Schon die Viertelfinalteilnahme war für die US-Amerikanerin eine Premiere bei einem Major. Osaka gewann 2018 in Flushing Meadows. Mit einem weiteren Finaleinzug würde sich die Japanerin in der Weltrangliste wieder unter die besten vier schieben.

Halbfinale Damen: Serena Williams (USA) [3] - Victoria Azarenka (BLR) oder Elise Mertens (BEL/16)

Zum 39. Mal in ihrer Karriere hat Serena Williams die Vorschlussrunde bei einem Grand-Slam-Turnier erreicht. Sechsmal war die US-Amerikanerin alleine in Flushing Meadows erfolgreich. Auch Azarenka weiß, wie es ist, bei den US Open ein FInale zu spielen. 2012 und 2013 stand sie jeweils im Endspiel, unterlag dort aber Williams. Mertens stand bereits bei den Australian Open 2018 im Halbfinale. Auch die US Open vergangenes Jahr waren für die Belgierin ein Erfolg, als sie ins Viertelfinale vorstieß.

