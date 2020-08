Toni Nadal hat das Vorhaben seines Neffen Rafael gelobt, diese Saison nicht bei den US Open in New York anzutreten. "Ich denke, er hat eine kluge Entscheidung getroffen. Wenn man weiß, dass man sich in einer risikoreichen Situation befindet, möchte man in der Nähe seiner Heimat sein. In New York weiß man nicht, ob alles unter Kontrolle sein wird", sagte "Onkel Toni" der "El Larguero".

Die Situation in den USA ist während der Coronapandemie weiter kritisch. In New York selbst, das im Frühjahr ein Hotspot der Pandemie war, hat sich die Lage aber zumindest etwas entspannt. Von über 10.000 Infizierten an manchen Tagen im April ist die Zahl im "Big Apple" inzwischen auf täglich unter 1000 gesunken.

Hinzu käme allerdings noch, dass der Zeitplan nach den Verschiebungen mehrerer Turniere sehr eng geworden sei und für Nadal besonders die Sandplatzturniere im Fokus stünden. "Jetzt, da Rom und Paris näherkommen, weiß Rafa bereits, dass er sich in einer Zeit befindet, in der er sich gut vorbereiten muss, wenn er Großes erreichen will", sagte dessen Onkel.

Insgesamt sei Rafael allerdings in starker Form und die Matchpraxis im Herbst von großer Bedeutung. "Ein Athlet muss Wettkämpfe bestreiten, und wenn man das Training verlängert, ohne Turniere zu spielen, verliert man offensichtlich ein wenig an Konzentration", so Toni Nadal.

