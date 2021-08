Tennis

US Open 2001: Pete Sampras besiegt Andre Agassi im Viertelfinale nach vier Tie-Breaks

6:7 (7:9), 7:6 (7:2), 7:6 (7:2), 7:6 (7:5) - im Viertelfinale der US Open 2001 liefern sich Pete Sampras und Andre Agassi das vielleicht packendste ihrer insgesamt 34 Duelle. Keinem Spieler gelingt ein Break, so kommt es in jedem Satz zum ultimativen Showdown. 24.000 Zuschauer im erstmals in dieser Größenordnung ausverkauften Arthur-Ashe-Stadium hält dabei nichts mehr auf den Sitzen.

00:29:22, 26/08/2019 Am 07:05