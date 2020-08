Mit Anastasia Pavlyuchenkova hat eine weitere Top-30-Spielerin ihre Teilnahme an den diesjährigen US Open abgesagt. Über die sozialen Medien ließ die Russin verlauten: "Ich habe viel darüber nachgedacht und mich dazu entschieden, in diesem Jahr nicht die US Open zu spielen." Es sei "keine leichte Entscheidung" gewesen, denn sie habe in ihrer Karriere noch kein Grand-Slam-Turnier verpasst.

Das Gelbe vom Ball - der Eurosport Tennis-Podcast: JETZT ABONNIEREN!

"Tennis ist fast alles für mich", stellte die 29-Jährige klar. Doch bei der ganzen Sache sei bei ihr eine "Unsicherheit" dabei. "Die US Open können keine Garantie geben", sagte Pavlyuchenkova.

Madrid Masters Bedenken sind zu groß: Masters in Madrid abgesagt VOR 21 STUNDEN

"Ich fühle mich nicht wohl unter diesen Bedingungen in die USA zu reisen. Danke an die WTA und USTA, die uns die Chance geben zu spielen. Ab diesem Moment ist aber jeder Spieler für sich. Mein Team und ich haben entschieden, dass es das Beste ist nicht teilzunehmen", schloss die Viertelfinalistin der diesjährigen Australian Open ihre Nachricht ab.

Vor Pavlyuchenkova, die aktuelle Nummer 30 der Weltrangliste, sagten auch schon die topgesetzte Ashleigh Barty sowie bei den Männern Nick Kyrgios und Titelverteidiger Rafael Nadal ab.

Die US Open sollen vom 31. August bis 13. September in Flushing Meadows stattfinden. Zuvor werden ebenfalls in New York die Cincinnati Masters (20. bis 28. August) ausgetragen.

Das könnte Dich auch interessieren: Das Nadal-Beben: Was wirklich dahintersteckt

Spotify oder Apple Podcast? Höre alle Folgen "Extra Time" auf der Plattform deines Vertrauens

Play Icon WATCH Final-Highlights: Zverev bleibt cool im Sudden Death 00:02:03

Tennis Comeback rückt näher: Murray erhält Wildcard für Masters-Turnier GESTERN AM 09:21