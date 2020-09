Tennis

US Open 3. Runde | Dominic Thiem - Marin Cilic Highlights

Dominic Thiem darf weiter von seinem ersten Grand-Slam-Titel träumen. Der an Position zwei gesetzte Österreicher schlug in der 3. Runde der US Open Marin Cilic.

00:03:02, 30 angesehen, vor 37 Minuten