Tennis

US Open - 3. Runde: Roberto Bautista Agut - Vasek Pospisil | Highlights

Vasek Pospisil (CAN) bezwingt Roberto Bautista Agut (SPA/8) in der 3. Runde der US Open 2020 7:5, 2:6, 4:6, 6:3, 6:2 Die Highlights.

00:03:05, 48 angesehen, vor 7 Stunden