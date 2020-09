Tennis

US Open: Barbara Rittner analysiert Aus von Laura Siegemund

Eurosport-Expertin Barbara Rittner analysiert in "First Serve Rittner" das Erstrunden-Aus von Laura Siegemund bei den US Open 2020. Die Deutsche musste sich der Belgierin Elise Mertens mit 2:6, 2:6 geschlagen geben, was in Rittners Augen besonders an ihrer aggressiven Spielweise und den verpasst Breakchancen lag.

