Tennis

US Open: Brengle feiert Sieg mit Rotwein auf dem Court

So feiert man richtig! Nach ihrem überraschenden Sieg in der zweiten Runde der US Open gegen die gesetzte Dayana Yastremska [19] bekommt die US-Amerikanerin Madison Brengle von ihrer Freundin Arina Rodionova noch im Stadion eine kleine Flasche Rotwein überreicht, die sie direkt mit viel Enthusiasmus ansetzt. Prost!

00:00:41, 138 angesehen, vor 40 Minuten