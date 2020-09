"Es lief vom Start weg entspannt für mich, dann wurde er allerdings besser", so Medvedev, der die Partie nach gerade einmal einer Stunde und 46 Minuten mit dem ersten Matchball beendete,

In der zweiten Runde wartet nun Christopher O'Connell. Der Australier gilt als Außenseiter, den er "noch nie spielen" sehen habe, wie Medvedev zugab.

US Open

Insgesamt wähnt sich der 24-Jährige, der bereits im Vorjahr im Finale der US Open stand, auf einem guten Weg. "Ich dachte, dass es hier superlangweilig werden würde, aber das ist gar nicht so", erzählte der Weltranglistenfünfte, der wie alle anderen Spieler in der sogenannten "Tennis-Bubble" lebt, um das Risiko einer Infektion mit dem Corona-Virus zu minimieren.